AKP'nin ÇED planı CHP'den döndü

AKP’li milletvekillerince verilen ve TBMM Çevre Komisyonu’nda bazı değişikliklerle kabul edilen yasa önerisinin, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarıyla ilgili getirilmek istenen düzenleme tartışma yarattı. Öneride, mevcut yasada “ÇED Olumlu Kararı” ve “ÇED Gerekli Değildir Kararı” olarak sayılan ÇED raporlarının “A sınıfı” ve “B sınıfı” olarak yeniden adlandırılması öngörüldü. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, ‘ÇED Gerekli Değildir’ ifadesinin çevre örgütlerince ‘Burada ÇED yapılmamıştır’ diye anlaşılarak yargıya taşındığını, bu algının düzeltilmesinin amaçlandığını söyledi. Bu ifadenin tam tersine çevre duyarlılığını artırdığına dikkat çeken CHP’nin yoğun muhalefeti üzerine TBMM Çevre Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında söz konusu düzenleme öneri metninden çıkarıldı.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre CHP’li Murat Bakan, ÇED Yönetmeliği uyarınca belli değerler altında kalan projelere tanıtım dosyası üzerinden “ÇED Gerekli Değildir Kararı” verildiğini ve ÇED raporu hazırlanmadığını vurgulayarak, ÇED’in gerekli olduğu durumlarda da değerlendirmenin yapılması ve ÇED olumlu ya da ÇED olumsuz kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildiğine dikkat çekti. Öneriyle getirilen A ve B sınıfı ÇED Raporu tanımlamasıyla olumlu kararı verildiği yönünde yanlış bir algı ortaya çıkacağını belirterek, “Bu kamuoyu tepkisine karşı alınmış bir karar gibi duruyor. Bu şekliyle çevre etki değerlendirilmesi yapılmış izlenimi veriyor” dedi.

Bakan Yardımcısı Birpınar, mevcut yasadaki ‘ÇED Gerekli Değildir’ ifadesinin kamuoyu ve birçok sivil toplum örgütü tarafından ‘Burada ÇED yapılmamıştır” şeklinde anlaşıldığını söyledi. Birpınar, “Bu tamamen algıyı düzeltmek amacıyla yapılmış bir şeydir ama ‘projelere bakılmıyor, orada bu işin üstü örtülüyor’ gibi olması hakikaten bizim orada cansiperane çalışan arkadaşlarımıza haksızlık olur” diye konuştu.

Tartışmaların ardından CHP’liler, düzenlemenin öneri metninden çıkarılması yönünde önerge verdi. Önergeye karşı çıkan AKP’liler, madde görüşmelerine ara verilmesinin ardından aynı yönde önerge getirdi.

Önergenin kabul edilmesiyle ÇED raporlarının ‘A ve B’ olarak sınıflandırılmasına ilişkin madde metinden çıkarıldı. Bakan Yardımcısı Birpınar, konuyla ilgili olarak Çevre Mühendisleri Odası ya da sivil toplum örgütleriyle birlikte ÇED Yönetmeliği üzerinde bir çalışma yapılacağını söyledi.