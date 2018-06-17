AKP'nin Büyük İstanbul Mitingi başladı; Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AKP tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" için Yenikapı Miting Alanı'na geldi. Miting alanına gelenler arasında eski Başbakan Tansu Çiller de bulunuyor. Mitin için 15 bin polisin görevlendirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, miting alanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı ve parti flamalarını sallayıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahüratlarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım ise Çengelköy İskelesi'nden vatandaşlarla birlikte vapurla Yenikapı alanına geldi.

Mitinge Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanlar, milletvekilleri, milletvekili adayları da katıldı.

Tansu Çiller, Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından platforma çıkarak kalabalığı selamladı.

Mitingin gerçekleştirileceği alana konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu.

Meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar yerleştirildi, vinçlere hoparlörler takıldı.



Alana "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılı dev pankartla AK Parti ve Türk bayrakları da asıldı.

Miting için vatandaşlar alana gelmeye başlarken, güvenlik noktalarından alana girenlere AK Parti ve Türk bayraklarının yanı sıra su ve yağmurluk dağıtılıyor.

Öte yandan, alanda sağlık görevlileri sedyelerle beklerken, alan dışında çok sayıda ambulans hazır tutuluyor.



Vatandaşların ihtiyaçları için çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet de alana kuruldu.

Miting meydanı izdiham yaşanmaması için bariyerlerle kısım kısım ayrıldı.Televizyon kanalları ve medya mensupları mitingi kendilerine ayrılan platform ve meydan içerisinden takip edecek.

Miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, Yenikapı Mitingi Alanı'na rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımında seferler artırıldı.



Kazlıçeşme metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüsleri de konuldu.



AKP’nin mitingi için 15 bin polisin görevlendirildi.