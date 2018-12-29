AKP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı Mustafa Necati Işık kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AKP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı adayını Mustafa Necati Işık olarak açıkladı.

Mustafa Necati Işık kimdir?

Aslen Muş'lu olan Mustafa Necati Işık 1984'te Mersin'de doğdu. 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Uluslarası Politika üzerine İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite de, fikri ve vicdanı hür liderlerin yetişmesi için organizasyonlar düzenleyen, öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunan Geleceğin Liderleri Kulübünün kurucu başkanlık dahil 3 sene başkanlığını yürüttü. Siyasi hayatına 2005 yılında Ak Parti Gençlik kolları üniversite başkanı olarak başladı, 2012-2015 ve 2015-2018 yılları arasında 2 dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. İleri derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Arapça bilmektedir. Uluslararası konteyner, hava kargo, demiryolu ve karayolu taşımacılığı yapan lojistik firması bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.