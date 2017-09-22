AKP'nin belediyede yalnız bıraktığı Topbaş'ı istifaya götüren o 5 proje

AKP'li belediye meclisi üyelerinin kendisinin veto etmesine rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçirdiği 5 imar projesi Kadir Topbaş'ın istifasının nedeni oldu.

Konuyu "İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konulmamayı değil" sözleriyle açıklayan Topbaş, 2004'ten bu yana görevini sürdürüyordu.

Topbaş'ın onay vermemesine rağmen belediye meclisinden geçen projeler

Pendik Gökçebeyli Mahallesi’ndeki orman alanı; Beşiktaş Ortaköy’de bin 641 metrekare büyüklüğündeki arazi; Kartal Soğanlık mahallesindeki park alanı; Sarıyer Zekeriyaköy’deki anaokulu alanı ve Bayrampaşa Orta Mahaldeki arazilerle ilgili imar planı değişiklikleri oy çokluğuyla kabul edildi.