İşte AKP'nin 'başörtüsü' reklamındaki hatalar

AKP'nin başörtülü öğrencilerin başlarını açması için "İkna odaları kurdurduğu" iddialarıyla gündeme gelen CHP Milletvekili Nur Serter'e göndermenin de yer aldığı yeni reklam filminde bazı hatalar olduğu dikkatleri çekti.

Üniversiteden AKP sayesinde mezun olduğu anlatılan "gözü yaşlı" Rabia'nın hikâyesinin anlatıldığı reklam filminde Rabia'nın, Onur belgesi ile İmam-Hatip Lisesi diplomasındaki TC kimlik numaraları farklı. Reklamda göze çarpan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet belgesinde "edebiyat fakültesinin dört yıllık lisans programından mezun olmuştur" ifadesi de bilgi çarpıklığını gözler önüne seriyor.

Ekşi Sözlük'te gündem olan o hatalar şöyle:

- Reklamda oynatılan Rabia'nın, Onur belgesi ile İmam-Hatip Lisesi diplomasındaki TC kimlik numaraları farklı.



- Onur belgesindeki TC kimlik numarası tek sayı ile bitiyor. Oysa, TC kimlik numaraları tek sayı ile bitmez.

- İmam-Hatip diplomasının en üstünde TC kimlik numarası yazıyor. Oysa 1997 yılında kimlik numarası yoktu.

- 1997 yılında İmam-Hatip'ten mezun olan Rabia'nın Tıp Fakültesine girme ihtimali yoktu.



- 4 yıllık Edebiyat Fakültesi diplomasıyla 6 yıllık Tıp Fakültesi bitirmek de Rabia'ya nasip olmuş.

İşte tartışmaya yol açan o reklam filmi: