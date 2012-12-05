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AKP’nin basına kapalı toplantısında vekiller dokunulmazlık için neler dedi?

Milletvekillerinden Başbakana: BDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması oy kaybına neden olur?

05 Aralık 2012 00:58

 

Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

AKP’nin Genel Merkezde, Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile BDP’li 9 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasında gurubun nabzını belirlemek için yapılan basına kapalı toplantısında, bölge milletvekilleri , “ oy kaybı” ve “siyasetin daralacağı” uyarısında bulundu.  Kulislere yansıyan bilgilere göre,  Başbakan Tayyip Erdoğan,  bu tepkilere, “ Bölgede oy kaybından söz ediyorsunuz.  O zaman gidip çalışın.  Oy kaybını engelleyin”  dediğine dikkat çekiliyor.

 

17 milletvekili söz aldı

 

Edinilen bilgiye göre,  kapalı bölümde 17 milletvekili söz aldı.  BDP’li  vekillerin  dokunulmazlıklarının  kaldırılmasına  karşı çıkan  Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu,  “Böyle bir durumda  siyasetin daralacağı” yorumunu yaptı. Batman Milletvekili Ziver Özdemir de,  Ensarioğlu’nun çekincelerine katıldığını söyledi ve AKP’nin bölgede oy kaybedeceğini söyledi. Toplantıda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da,  FP döneminde yaşadıkları bir dokunulmazlık olayında partinin aldığı karara milletvekillerinin uymaması olayını anımsatarak, bu aşamada Meclis’te komisyon ve partilerin iradesi ortaya çıkmadan AKP’nin bir ‘yol haritası’ anlamında karar almasının doğru olmayacağını söyledi.

AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, yalnızca BDP’lilerin değil, AKP’lilerin de içinde olduğu genel olarak tüm dokunulmazlık dosyalarının belli bir kriter gözetilerek ele alınmasının daha doğru olacağını söyledi.

AKP Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan’ın da içinde olduğu bir grup milletvekili,  BDP’lilerin dokunulmazlıklarının tamamen ve derhal kardırılmasını istedi. 

 

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