AKP'nin Balıkesir belediye başkan adayı Yücel Yılmaz kimdir?

AKP’nin Balıkesir belediye başkan adayı Yücel Yılmaz oldu.

1975 yılında Almanya’da doğdu.İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir’de tamamlayan Yılmaz, Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Balıkesir’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okullarda İngilizce öğretmenliği yaptı.Yılmaz, 8 şehirde yabancı dil eğitimi veren şirketini kurdu.Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini belediye başkan adaylığı dolayısıyla bıraktı.Yılmaz, 30 Mart 2014 yerel seçiminde AKP'den Balıkesir, Karesi Belediye Başkanı seçildi. Yücel Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.