AKP'nin Bakırköy Belediye Başkanı adayı Mehmet Umur kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AKP'nin Bakırköy Belediye Başkanı adayını Mehmet Umur olarak açıkladı.

Mehmet Umur kimdir?

Mehmet Umur, 1965 yılında Kastamonu’da doğdu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra aile şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olarak iş hayatına başladı. Sanayici ve aynı zaman da kendi sektöründe İstanbul Sanayi Odasında Meclis Üyesi ve Öğütülmüş Tahıl Ürünleri Komite Başkanıdır. Kastamonu Sanayi ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kastamonu Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Kastamonuspor Yönetim Kurulu Üyesi, İSOV Mütevelli Heyeti Üyesi, TOBB Delegesi ve MÜSİAD üyesidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Mehmet Umur 24 Haziran 2018. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 3. Bölge Bölgesi, 24'nci sıradan milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.