"AKP'nin Bahçeli'ye önereceği 2 anayasa paketi neler içeriyor?"

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili olarak kulis yazdı. "AK Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye iki alternatifli anayasa paketi ile gidecek. İlk pakette 17 maddeden oluşan “Tam başkanlık” önerisi yer alacak. Diğerinde ise anayasanın tamamını tadil eden 59 madde bulunacak" iddiasını ileri süren Müderrisoğlu, Başbakan Binali Yıldırım, anayasa paketini bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile değerlendirdikten sonra, MHP ile siyasi diplomasi işletilecek" diye yazdı.

Okan Müderrisoğlu'nun "Başkanlık sistemi için Bahçeli'ye iki öneri" başlığıyla yayımlanan (31 Ekim 2016) yazısı şöyle:

AK Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye iki alternatifli anayasa paketi ile gidecek. İlk pakette 17 maddeden oluşan “Tam başkanlık” önerisi yer alacak. Diğerinde ise anayasanın tamamını tadil eden 59 madde bulunacak

AK Parti başkanlık sistemi için iki alternatifli anayasa paketi ile düğmeye basacak. 10 gün içinde TBMM'ye sunulması beklenen paket, "tam başkanlık", "frendenge" ve "anayasa sorumluluk" ilkeleri üzerine inşa edildi. Tek Meclisli ve üniter esaslı başkanlık modelinde yasama- yürütme ve yargı erklerinin birbirleriyle ilişkileri ve sınırları net hükümlere bağlandı. AK Parti'nin hazırladığı birinci paket, tam başkanlığı ve geçiş hükümlerini içeren 17 maddeden oluşuyor. İkinci paket ise anayasanın tamamını tadil eden 59 maddelik geniş bir paket olarak hazırlandı. Başbakan Binali Yıldırım, anayasa paketini bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile değerlendirdikten sonra, MHP ile siyasi diplomasi işletilecek.

Yasama ve yürütme dengesi



AK Parti'nin hazırladığı anayasa paketi, özellikle yasama ve yürütme erkinin karşı karşıya gelme riskini en aza indirecek. Ne Başkanı (Cumhurbaşkanı'nı) Meclis'e ne de Meclis'i Başkan'a (Cumhurbaşkanı'na) ezdirecek. Başkan, sistemin tıkandığı noktada Meclis'i seçime götürürse Cumhurbaşkanlığı seçimi de aynı tarihte yenilenecek. Veya Meclis, Cumhurbaşkanı ile ters düşerse milletvekili seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi belirlenecek tarihte birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının sorumluluğu, mevcut sistemde başbakanın sorumluluğu ile eşdeğer düzeyde belirlenecek. Başkan, seçime giderken yardımcısını da kamuoyuna ilan edecek.

Parlamento ataması



Bakanlar, parlamento dışından başkanın tercihi ile siyasi takım arkadaşları olarak atanacak. Parlamentodan kabineye üye seçilmesi durumunda ise o kişinin milletvekilliği düşecek. AK Parti'nin genel eğilimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlenecek geçiş hükümleri ile başkanlık yetki ve sorumluluklarını üstlenmesi şeklinde olacak. AK Parti seçim yasasında da yüzde 5 baraj ve daraltılmış bölge önerecek.