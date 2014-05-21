'AKP'nin Avrupa'daki lobi kuruluşu'



Almanya’da gözler Cumartesi günü Köln kentinde olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin onuncu yıl kutlamaları çerçevesinde yapacağı konuşma günlerdir Alman kamuoyunu meşgul ediyor. Etkinliğin düzenleneceği Lanxess Arena’ya 20 binin üzerinde katılım bekleniyor. Ren nehrinin diğer yakasında ise Erdoğan’ı protesto gösterilerine en az 10 bin kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

2004 yılında Almanya’da kurulan dernek kendisini Avrupalı Türklerin oluşturduğu partilerüstü bir kuruluş olarak tanımlasa da UETD AKP’nin Avrupa’daki lobi temsilciliği olarak kabul ediliyor. Köln merkezli UETD sadece Almanya değil, Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda’da da aktif.

Değerler ve gelenekler...

Türk kökenli Alman gazeteci-yazar Ahmet Şenyurt, UETD’nin üye sayısını hızla artırdığını, milli değerler ve geleneklere yaptığı vurguyla Avrupalı Türklerden puan topladığını belirtiyor:

“UETD öncelikle tabanda lobi çalışması yürütüyor. Dernekler kuruyor, ağlar oluşturuyor. Örneğin ihmal edilmiş Türk gençlerin Alman Gençlik Dairesi üzerinden Alman ailelerine verilmesine karşı çalışıyor. Kendi değerleri, gelenekleri, Türklük, ana dilin korunması ve daha da önemlisi canlandırılması için çalışıyor.”

Şenyurt, Almanya’da yaşayan Türklerin çoğunluğunun üçüncü nesil de olsalar hala Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dikkat çekiyor. Bir devletin vatandaşlarıyla ilgilenmesinin normal olduğunu, bunu Almanya, ABD ya da Fransa’nın da yaptığını söylüyor.

'Etkinlikler camilere kayıyor'

Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu ise UETD’nin, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’nin imkanlarından da yararlandığını belirtiyor:

“Tabii DİTİB camilerinin tüm altyapısını kullanmaya çalışıyorlar. UETD’nin son dönemdeki etkinliklerine baktığınızda hep DİTİB camilerinde düzenlendiğini görüyoruz. Herhangi bir bakan ya da milletvekili geliyor ve bir camide etkinlik düzenliyor ya da konuşma yapıyor.”

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği ise Alman kamuoyundaki tartışmalardan rahatsız. UETD Genel Başkanı Süleyman Çelik WDR Köln Radyosu'na verdiği demeçte, Erdoğan’ın etkinliğe katılmaması için herhangi bir neden görmediğini belirtti ve Erdoğan’ın ziyaretinin Türkler arasındaki kutuplaşmayı artıracağı şeklindeki görüşleri reddetti. Çelik şunları söyledi:

“Siyasilerin bu tür açıklamalarını doğrusu hoş karşılamıyorum. Kesinlikle kutuplaşma diye bir şey yoktur… Cumartesi günü UETD Köln’de Lanxess Arena’da onuncu yılını kutlarken diğer taraftan Alevi kardeşlerimiz, Alevi vatandaşlarımız da yine Köln’de sayın Başbakanı protesto edeceklerdir. O kendilerinin özgür iradeleriyle gerçekleştirdiği bir protestodur, yapabilirler. Biz buralarda birlikte yaşıyoruz. Biz Avrupalı Türkleriz, Avrupa'da yaşayan Türkler değiliz. Bu çok önemlidir. Burada yaşıyoruz, problemlerimiz ortaktır. Elbette ki değişik siyasi görüşlere mensup oluyoruz, değişik siyasi görüşlere mensubuz. O vatandaşlarımız öyle düşünüyorlar, düşünsünler ve protestolarını da yapsınlar. Burada herhangi bir kutuplaşma kavga ya da gerginliği kesinlikle oluşturacak kitleler yoktur. Bunu sadece kendi söylemlerinde geliştiriyorlar. Biz böyle şeylere çok uzağız. Aynı zamanda Alevi vatandaşlarımızın da öyle bir düşünceye sahip olmadığı umudunu taşıyorum.”