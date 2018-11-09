AKP'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçim için partiler çalışmalarını hızlandırdı. AKP'nin üç büyükşehirde yaptırdığı anketlerde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Bunlardan birisi, henüz hangi partiden aday olacağı belli olmayan Mansur Yavaş'ın AKP'liler tarafından Ankara'da aday gösterilmesine yönelik talep oldu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP'nin aralıksız yaptırdığı çalışmalarda, üç büyük şehir için ilginç seçenekler ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda Ankara için, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi görmek isteyenlerin de olduğu görüldü. Hangi partiden aday olacağı henüz kesinleşmeyen Mansur Yavaş’ın ismi, AK Parti’nin anketinde Ankaralıların başkan olarak görmek istediği isimler arasında yer aldı.

"Babacan için hava uygun değil"

Kulislerde ortaya atılan isimlerden biri de eski Ekonomiden Sorumlu Bakan Ali Babacan oldu. Ancak Babacan’ın böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini söyleyenlerin sayısı da yüksek. AKP kurmayları, “Babacan için hava koşulları uygun değil” yorumu yapıyorlar.

"Yıldırım: Doğru olur mu?"

İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ismi diğer aday adaylarına kıyasla önplana çıkarken, Yıldırım’ın kafa karışıklığının azaldığı belirtiliyor. Yıldırım’ın, “Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemli ama protokol olarak bakarsanız, bu görevlerden sonra doğru olur mu?” dediği de konuşuluyor. İstanbul için mevcut başkan Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un adı geçerken, Yıldırım olmazsa, “Yeni bir isimle sürpriz yapılırsa şaşırmayın” diyenler de var.

İzmir'de Mahmut Özgener

AKP kurmayları, İzmir büyükşehir belediye başkanlığı adaylığının, İstanbul ve Ankara’dan daha zor olduğu değerlendirmesini yapıyor. İzmir’de ismi en çok duyulan isim, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener olarak biliniyor. Özgener’in siyasi kimliği ve AKP'de geçmişi bulunmuyor. ‘Liberal‘ olarak bilinen Özgener’in tereddüt ettiği ve “Kimle, nasıl çalışacağıma karışılmazsa, düşünürüm” dediği öne sürülüyor.

Soylu'nun gönlü İstanbul'da

Bakanlar arasında ismi geçen tek isim ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmaya devam ediyor. Soylu’nun İstanbul’u istediği de konuşuluyor.