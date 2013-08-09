AKP'nin anketinde 'Yavuz'a destek yüzde 60.9 oranında

AKP'nin yaptığı kamuoyu yoklamasında 3. Köprü'ye "Yavuz Sultan Selim" ismi verilmesine destek çıkarken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin cezalarına destek çıkmadı.

İstanbul Boğazı'nda yapılacak 3'üncü köprüye Yavuz Sultan Selim isminin verilmesini Alevi vatandaşların eleştirmesi üzerine AKP nabız yokladı.

Sabah gazetesinin haberine göre 5 bin 135 kişinin katıldığı ankette, 3'üncü köprüye "Yavuz Sultan Selim isminin verilmesine nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 60.9'u "olumlu", yüzde 24.1'i olumsuz yanıt verirken, yüzde 15'lik grup fikir beyan etmedi.



Yüzde 55 Mursi konusunda rahatsız



Darbe ile iktidardan uzaklaştırılan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi konusunda "Nasıl bir kanaatiniz var?" sorusuna vatandaşların yüzde 22.2'si "olumlu", yüzde 21.9'u "olumsuz" derken, yüzde 55.9'u tarafsız kaldı.

Mısır'da yaşanan darbeye ise Türk halkı yüzde 49.1 karşı çıkarken, destek verenler yüzde 10.4'te kaldı.



Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cezaları



UEFA'nın şike iddiaları nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen cezayı yüzde 24.6 olumlu bulurken yüzde 38 karşı çıktı. Beşiktaş cezasını destekleyenlerin oranı ise yüzde 19.1'de kaldı, karşı çıkanlar yüzde 40.9 oldu.