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AKP'nin Ankara ve İzmir adayları yanlışlıkla belli oldu

"İsimler yanlışlıkla ekrana yansıtıldı"

27 Kasım 2018 14:44

AKP'de bugün 20 belediye başkanı adayının isminin açıklanması beklenirken gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısına çevrildi. Toplantı öncesinde iki büyük ilin belediye başkanlarının isimlerinin yanlışlıkla ekrana yansıtıldığı iddia edildi.

Habertürk TV muhabir Çimen Çetin AKP grup toplantısı öncesi yapılan hazırlıklar sırasında, partinin Ankara ve İzmir Büyükşehir belediye başkan adaylarının isimlerinin yanlışlıkla ekrana yansıtıldığını söyledi.

Çetin, partiden İzmir için Nihat Zeybekci, Ankara için Mehmet Özhaseki’nin isimlerinin açıklanacağı gördüğünü açıkladı.

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