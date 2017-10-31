AKP'nin Ankara anketinden Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna çıktı

AKP'nin Melih Gökçek'in ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı için iki ayrı anket yaptırdığı, anketlerde öne çıkan ismin Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna olduğu belirtildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Melih Gökçek'in istifasının ardından gözler AKP'de yeni belediye başkanının kim olacağına çevrilmişti.

AKP Yerel Yönetimler ve AKP Ankara İl Başkanlığı tarafından ayrı ayrı anketler yapıldı. Her iki ankette de öne çıkan ismin Sincan Belediye Başkanı Tuna olduğu belirtildi.

İl başkanlığı tarafından yapılan ankette partililer tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görülmek istenen isimler arasında Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin de yer aldı.