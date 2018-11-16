AKP'nin Ankara adayları arasında adı geçiyordu: İsmim öne çıktı, inkar edecek değilim

AKP'nin Mart ayındaki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi için konuşulan adaylar arasında yer alan partinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, iddialarla ilgili olarak "İsmim öne çıktı, bunu inkar edecek değilim zaten" yorumunda bulundu.

Adayların belirlenmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'takdirinde' olduğunu ifade eden Özhaseki, "Takdir benim üzerimde olursa 'Bismillah' derim göreve başlarız" diye konuştu.

"Berlin’in altyapısına özenerek dönmüş bir insanım"

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Özhaseki, Ankara adaylığı iddiaları konusunda şunları söyledi:

"Bizim partinin usülleri içinde tabii ki adaylıkları alıyoruz. Gelip bize ben bu şehirde adaylığı istiyorum diyenler var. Bizim gibi kamuya mal olmuş insanların ben adayım demesi gibi bir şey olamaz. Ben 21 sene belediye başkanlığı yaptım.

"Batı’dan eskiden hayıflanarak dönerdim, Berlin’in altyapısına özenerek dönmüş bir insanım. CHP’den biz teslim aldığımızda böyle bir şey yoktu. Ben hepsini gerçekleştirerek ayrıldım. Ben adayım diye dilekçe vermesini kimse beklemesin. Her gün Cumhurbaşkanımızla görüşen, raporları sunan biri olarak benim adaylık başvurusu yapmam doğru olmaz.

"İsmim öne çıktı, bunu inkar edecek değilim zaten. Benim hazırladığım adaylar, isimler Cumhurbaşkanımızın takdirinde. Takdir benim üzerimde olursa bismillah derim göreve başlarız."

Üç dönem kuralı işleyecek

Üç dönem kuralının işleyeceğini açıklayan Özhaseki, bazı yerlerde bu kurala takılan isimlerin devam etmesi görüşü çıkarsa MYK'da görüşüleceğini, bir elin parmakları kadar isimlerin devamı yönünde bir kararın çıkabileceğini bildirdi.

Üç dönemi doldurmuş olanların başka görevlerde değerlendirilebileceğine dikkati çeken Özhaseki, "İstanbul için 39 ilçe var, 8 arkadaşımız orada 3 dönemi dolduruyor. Bu arkadaşlarımızın bazılarına başka ilçelerde veya başka illerde, bulundukları şehirlerde görev verebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Sürpriz isimlerimiz var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın adaylar konusunda net direktifleri olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Önümüzdeki günlerde birçok yerde, özellikle büyükşehirlerde birkaç ilçelerinde veya büyükşehir nezdinde de kadın adayları görebileceğiz. Sürpriz isimlerimiz var. Bu isimler çıkacak ortaya. O isimler milletin sevdiği, karşılığı olan isimler. Gençleri de göreceğiz" şeklinde konuştu.