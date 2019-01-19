AKP'nin Ankara adayı Özhaseki: Sinerjiyi sandıkları gümbür gümbür patlatarak göstereceğiz

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde partisi ile MHP'nin yaptığı Cumhur İttifakı'na dair büyük bir 'teveccüh' ve 'sevgi dalgası' bulunduğunu belirterek, "Bir araya gelmemizin getirdiği sinerjiyi de inşallah yarın bir gün 31 Mart'ta sandıkları gümbür gümbür patlatarak göstereceğiz" dedi.

Yerel seçim çalışmalarını değerlendiren Özhaseki, gittiği her ilçede öncelikle MHP teşkilatını ziyaret ettiğini belirterek, "Yönetimdeki arkadaşlarımızla sohbet ediyorum, niye bir araya geldiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Tabii herkesin anlatım tarzı biraz farklı oluyor. Nihayetinde Bakanlık yaptığım dönemde Türkiye'nin başından geçen badireleri bire bir yaşayan, bilen birisi olarak hitap etmeye çalışıyorum" dedi. Özhaseki şöyle devam etti:

"Güneydoğu'dan Sorumlu Koordinatör Bakan olarak gittiğimde rastladığım olayları, gördüklerimi onlarla paylaşıyorum. Çok doğru bir tespit üzerine ittifak yaptık, bunu anlatmaya çalışıyorum. Oradan müthiş şekilde teveccüh görüyoruz, sevinç dalgası yayılıyor. Bir araya gelmemizin getirdiği sinerjiyi de inşallah yarın bir gün 31 Mart'ta sandıkları gümbür gümbür patlatarak göstereceğiz."

"Çankaya şimdiye kadar hizmet alamamış bir yer"

31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya'dan beklentisi sorulan Özhaseki, şu cevabı verdi: "Ben Çankaya'dan çok ümitliyim. Net söylüyorum; Çankaya şimdiye kadar hizmet alamamış bir yer. Çocukluğumuzdan beri Çankaya'nın ismini duyarız, görürüz, biliriz. Ora bir farklıydı herkesin gözünde. Şimdi Çankaya aynı değeri koruyor mu size göre? Hayır. Niye? Hizmet alamadığı için. O kadar basit. Basit şekilde Büyükşehir-İlçe Belediyesi kavgaları, ideolojik takıntılar, hizmetten ziyade başka türlü düşünceler Çankaya'yı geriletti, yazık oldu. Şimdi hizmet etmeye talip insanlar var. Biz Çankaya'ya hizmet etmeye talibiz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz."