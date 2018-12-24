AKP'nin Ankara adayı Özhaseki: Cumhur İttifakı birçok şehirde sürpriz yapacak, bereketini göreceğiz inşallah

AKP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Mehmet Özhaseki, "Geçtiğimiz seçimlerde bazı bölgelerde AK Parti ve MHP yarışırken CHP aradan sıyrılıyordu. Bu seçimlerde böyle bir tablo oluşmayacak. Birçok büyükşehir, il ve ilçe sürpriz bekliyorum. Cumhur İttifakı'nın bereketini göreceğiz inşallah" dedi.

Özhaseki, adaylığı ve yerel seçimlere giden sürece dair Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'a açıklamada bulundu.

"Türkiye'de belediyeciliği bilen bir elin parmakları kadar insan varsa bunlardan biri de benim. Para yönetimi, insan yönetimi, mekan yönetimi, zaman yönetimi, algı yönetimi nedir bilirim" diyen Özhaseki, şunları kaydetti:

Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde iz bırakan işler yaptım. Haseki Modeli Belediyecilik, Türkiye'de rol model oldu. CHP'den borçlu olarak teslim aldığım bir belediyeyi, trilyonları olan bir belediye olarak teslim ettim. Örneğin bütün Türkiye'de elektrik dağıtım şirketleri özeldir. Kayseri Elektrik Dağıtım Şirketi'nin yüzde 51'i belediyeye aittir. Büyük konuşmayı sevmem ama belediyecilikte bir markayım.

"31 Mart'ta Türkiye önemli bir seçime hazırlanıyor. 1 Nisan sabahı neler konuşacağız?" sorusuna Özhaseki, şu yanıtı verdi:

31 Mart akşamı saat 22-23 gibi haritalar yayınlanmaya başlar. Allah'tan dileğim, ümidim ve öyle olacağını da zannediyorum. AK Parti'nin renklerini bu haritanın büyük çoğunluğunda göreceğiz. Çünkü AK Parti belediyeciliği bunu hak ediyor. Zorlandığımız yerler elbette var. Bunlardan birisi Güneydoğu. 2,5 yıllık Bakanlık dönemimin önemli bir kısmı, Diyarbakır Sur'da, Hakkâri Yüksekova'da, Şırnak'ta, Cizre'de, Silopi'de ve İdil'de geçti. Orada insanların dertlerini dinledim. Esnafla sohbet ettim. Çok sıcakkanlı insanlar. Oralara hizmet götürürken huzur da götürdük. İnsanlar bize yöneliyor ama bu çok kolay olmuyor. Biraz zamana ihtiyaç var. Her seçimde oyumuz yükseliyor. Bu seçimde daha da yükselecek inşallah.

Diğer bir konu ise sahiller. Bu bölgelerde yerleşik halktan çok büyük destek alıyoruz. Sonradan o bölgeye gelenler ise CHP'nin propagandasına daha çok itibar ediyorlar. AK Parti gelirse sizin yaşam tarzınıza müdahale edecek deniliyor. Bu çok büyük bir yalan. Biz 16 yıllık iktidarımızda kimsenin yaşam tarzına karışmadık. Ama bunu anlatmakta zorlandık. Bu seçimlerde bunu kırabiliriz.

Özhaseki, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

Elbette bekliyoruz. Geçtiğimiz seçimlerde bazı bölgelerde AK Parti ve MHP yarışırken CHP aradan sıyrılıyordu. Bu seçimlerde böyle bir tablo oluşmayacak. Birçok büyükşehir, il ve ilçe sürpriz bekliyorum. Cumhur İttifakı'nın bereketini göreceğiz inşallah.