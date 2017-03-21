AKP'nin Almanya’daki referandum etkinlikleri iptal

Türkiye‘de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde Almanya'da Türk siyasetçilerin katılacağı etkinlikler iptal edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi sözcüsü, "gelecek günlerde yapılması planlanan bütün etkinliklerin iptal edildiğini” söyledi. Sözcü, salı günü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, kararın Ankara'da alındığını belirtti.

Köln'deki merkezin sözcüsü, bakanların katılacağı etkinliklerin zaten planlanmadığını ancak AKP milletvekillerinin katılacağı bilgilendirme toplantılarının da yapılmayacağını kaydetti. Sözcü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir etkinliğin planlanmadığını da sözlerine ekledi.

Daha önce de AKP'ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sarıkaya "referanduma kadar Türk hükümet temsilcileri ile etkinlik planlamadıklarını” söyledi.

Sarıkaya, Wirtschaftswoche dergisine yaptığı açıklamada, yerel düzeyde bilgilendirme toplantıları düzenleyeceklerini ancak bu toplantılara Türk siyasetçilerin katılmayacağını dile getirdi.

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AFP/dpa, JD/HS