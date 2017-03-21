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Dünya
Deutsche Welle

AKP'nin Almanya’daki referandum etkinlikleri iptal

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Türk siyasetçilerin Almanya’da katılacakları referandum etkinliklerinin iptal edileceği belirtildi

21 Mart 2017 19:43

Türkiye‘de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde Almanya'da Türk siyasetçilerin katılacağı etkinlikler iptal edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi sözcüsü, "gelecek günlerde yapılması planlanan bütün etkinliklerin iptal edildiğini” söyledi. Sözcü, salı günü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, kararın Ankara'da alındığını belirtti.

Köln'deki merkezin sözcüsü, bakanların katılacağı etkinliklerin zaten planlanmadığını ancak AKP milletvekillerinin katılacağı bilgilendirme toplantılarının da yapılmayacağını kaydetti. Sözcü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir etkinliğin planlanmadığını da sözlerine ekledi.

Daha önce de AKP'ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sarıkaya "referanduma kadar Türk hükümet temsilcileri ile etkinlik planlamadıklarını” söyledi.

Sarıkaya, Wirtschaftswoche dergisine yaptığı açıklamada, yerel düzeyde bilgilendirme toplantıları düzenleyeceklerini ancak bu toplantılara Türk siyasetçilerin katılmayacağını dile getirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa, JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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