AKP'nin Ağrı adayı Savcı Sayan: Baykal yiğit bir insandı, Erdoğan ile birlikte ölümü göze almış biriyim

AKP, bugüne kadar 75 ildeki belediye başkan adayını açıkladı. Bunlardan en çok ilgi görenlerden biri Ağrı adayı Savcı Sayan oldu. 2010'da Deniz Baykal'ın istifasının ardından CHP'den istifa eden ve 2012'den bu yana AKP saflarında siyaset yapan Savcı Sayan gündeme ilişkin olarak açıklama yaptı. Sayan, "Ben siyasi hayatım boyunca hep yiğit ve delikanlı adamlarla yürüdüm. Baykal yiğit bir insandı" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ölümü göze aldığını söyleyen Sayan, "Bu lütfen kayıt altına alınsın. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte cezaevini de, sürgünü de, ölümü de göze almış bir insanım" ifadesini kullandı.

Sabah'tan İsa Tatlıcan'a konuşan Sayan, "CHP'nin ipi artık başkalarının elinde" dedi. Sayan'ın Tatlıcan'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Adaylığınızın açıklanmasıyla birlikte CHP'den siyaset yaptığınız günler hatırlatıldı. Bu sizi rahatsız ediyor mu?



Rahatsız etmiyor. Çünkü bu eleştiriyi yapan insanlar ülke menfaatlerini düşünmeyen art niyetli kişiler. Tam tersine daha cesaretlendiriyor ve şevkimi arttırıyor. Ayrıca bu eleştiriyi yapan CHP'lilerin de iki yüzlü olduğunu düşünüyorum.



- Biraz açar mısınız?



Mesela diğer partilerden CHP'ye geçenleri hemen bağırlarına basıyorlar. Afyon Milletvekili Kubilay Uygun, isminde mazlum bir arkadaş vardı. İki parti değiştirdi diye "Fırıldak Kubi" denildi. Ama Mansur Yavaş 4 parti değiştirdi kimse kendisine "fırıldak" demiyor. Ne zaman milli ve yerli düşünce içerisinde Tayyip Erdoğan liderliğine omuz vermeye çalıştıysam topyekün saldırıya geçtiler.

Kendileri Mehmet Bekaroğlu'na, Abdullatif Şener'e en önemli görevleri verdiler. Dahası yıllardır kavga ettikleri, taban tabana zıt siyasi görüşlere sahip oldukları Saadet Partisi ile ittifak yapıyor. Onlar için her türlü çelişki mübah.

Ama yerli ve milli güçler işbirliği yapınca saldırıya geçiyorlar.





- Geriye dönüp baktığınızda Baykal'ı nasıl görüyorsunuz?



Ben siyasi hayatım boyunca hep yiğit ve delikanlı adamlarla yürüdüm. Baykal yiğit bir insandı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile yürüyorum. Bu lütfen kayıt altına alınsın. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte cezaevini de, sürgünü de, ölümü de göze almış bir insanım.

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