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AKP'nin 4+4+4 anketinde destek yüzde 50!

Anket, teklifin kamuoyunda yeterince bilinmediğini de ortaya koydu

23 Mart 2012 10:28

 

T24 - AKP'nin anketinden, eğitimde 4+4+4 teklifine destek oranı yüzde 50 çıktı.

Anket, teklifin kamuoyunda yeterince bilinmediğini de ortaya koydu. AKP anketinde, Türk ve Kürt kökenli vatandaşlara birbirlerine karşı duygularını da sordu. Ankete katılanlar yüzde 85 oranında "kardeşiz" yanıtı verdi.

Vatan gazetesinde yer alan ankete göre, Kürt kökenli vatandaşlara Türkiye'den ayrılma taleplerine nasıl baktıkları da soruldu.

Soruyu yanıtlayanların yüzde 70'i ayrılma önerisine sıcak bakmadıklarını bildirdi.

AKP yaptırdığı ankette, eğitim ve kürt sorununun yanısıra, MİT düzenlemesine vatandaşların yaklaşımını da sordu. Ankete katılanların çoğunluğu, düzenlemenin Ergenekon sürecini sulandıracağına ilişkin kaygılarını iletti.

 

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