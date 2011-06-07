AKP'nin 367 vekil çıkarması piyasaları nasıl etkiler?

T24- Türkiye'de 12 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde son anketler, AKP'nin bir dönem daha parlamentoda çoğunluk sağlayacağına işaret ederken, ekonomi analistleri, ağırlıklı olarak AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısının mevcut durumdaki 330 civarında kalmasının piyasaları en destekleyici sonuç olacağına işaret ediyor.





Reuters uzman görüşlerine göre, olası seçim sonuçlarının piyasaları nasıl etkileyeceğine dair bir rapor hazırladı. Buna göre AKP'nin anayasa değişikliklerini referanduma sunmaksızın Meclis'ten geçirebileceği eşik olan 367 ve üzeri milletvekili çıkarması olasılığı, tüm gücün tek elde toplanmasının getireceği sıkıntılar nedeniyle özellikle yabancı yatırımcıların hareketi açısından olumsuz karşılanıyor. Anayasa değişikliklerinin Meclis'te referandum eşiğine takılmadan kabulü için 367 oy gerekiyor. Oyların 330 ile 367 arasında kalması durumunda ise değişiklik paketi referanduma sunuluyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, 367'nin üzerinde sandalyeye ulaşmaları durumunda anayasa değişikliklerini referanduma götürmeyeceklerini açıkladı.



Analistler, her koşulda bankacılıktaki kredi büyümesi ve cari açığa yönelik tedbirlerin uygulanmaya devam edilecek olması nedeniyle, piyasalarda siyasi tablodaki netleşmenin getireceği olası bir rallinin de kısa soluklu olacağı görüşünde.



Seçimler öncesinde aşırı ısınan ekonomi, genişleyen cari açık ve geleneksel olmayan para politikaları nedeniyle Türkiye piyasalarının performansının rakiplerinin önemli ölçüde geride kaldığına işaret eden analistler, seçim sonrası oluşacak dengeli bir Meclis tablosunun ardından, AKP'nin ekonomi politikalarına odaklanmasıyla Türk aktiflerinin performansının diğer piyasaların üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

AKP'nin şu anda 331 milletvekili bulunuyor.

Piyasa uzmanları ve kurumların görüşlerinden derlenen seçim sonrası olası senaryolar şöyle:

AKP'nin referandum çoğunluğundan uzak kalması



Anketlerin zayıf olasılık olarak öne çıkardığı bu tablo için bazı analistler, AKP'nin 276-300 arası milletvekili çıkararak tek parti iktidarı olmasının, karşısında güçlü bir muhalefet bulunacak olması nedeniyle piyasanın çok olumlu karşılayacağı bir durum olmadığına dikkat çekiyorlar. Bazı analistler ise AKP'nin anayasayı değiştirme konusunda daha uzlaşmacı bir duruş sergileyebilecek olması nedeniyle bu sonucun "piyasa dostu" olabileceğini dile getiriyor.



Sepet bazında kur seviyesinin yükselebileceğini, mevcut euro/dolar seviyesinde dolar/TL'nin tekrar 1.60 seviyelerini görebileceğini, gösterge faizin ise yüzde 9.10-9.15 bileşik seviyelerine hareket edebileceğini belirten analistler, İMKB tarafında ise endeksin ilk aşamada "nötr" bir yaklaşım sergilemesi veya satış gelmesinin beklenebileceğini ifade ediyorlar.



AKP'nin 300-330 arasında milletvekili çıkarması durumunda ise bir önceki döneme göre karşısında küçük bir miktar daha güçlü bir muhalefet bulabilecek olması ve parlamento temsilinin daha dengeli oluşması nedeniyle piyasalar tarafından olumlu karşılanacağı belirtiliyor.

AKP'nin 330-367 arası milletvekili ile tek parti iktidarı olması

Anketlerin işaret ettiği seviye olan bu senaryoda, tek parti iktidarı ile siyasi istikrarın devam edeceğini belirten analistler, bu tablonun AKP'nin anayasa değişiklikleri için Meclis'te uzlaşı aramak zorunda kalacak olması nedeniyle piyasaların olumlu tepki vereceği bir seçenek olduğunu dile getiriyorlar.



AKP'nin 330-367 arasında milletvekili sayısına ulaşması İMKB'de yıl içi zirvelerin yeniden test edilmesine, TL'de değerlenmeye ve faizde gerilemeye neden olabilir. Yurtdışı piyasalarda bir bozulma olmaması, euro/doların yukarı hareketini sürdürmesi halinde, bu senaryo altında analistler, 1.94 seviyelerinde olan döviz sepetinin 1.9000, dolar/TL'nin 1.5400 seviyesine, gösterge tahvilin bileşik faizinin ise yüzde 8.70/8.60 bandına gerileyebileceğini belirtiyorlar.

AKP'nin oy oranını korumasının İMKB tarafında da olumlu algı yaratabileceğini ifade eden analistler, endekste bu senaryo altında ilk etapta 67,500 seviyesinin önem kazanabileceğine işaret ederek, daha sonra da en yüksek 71,000 puan seviyesini hedefleyebileceğini ancak bunun için daha fazla yabancı yatırımcı girişinin gerekli olduğuna dikkat çekiyor.



Analistler ayrıca, AKP'nin 330 sandalyenin bir miktar altında kalsa dahi piyasa tepkisinin çok farklı olmayacağını belirtiyorlar.

AKP'nin Anayasa'yı değiştirecek 367 ve üzeri milletvekili çıkarması



AKP'nin 367'nin üzerinde milletvekili sayısına ulaşması ise ilk etapta olumlu olsa bile anayasayı değiştirme gücünü eline geçirmesi ileride doğabilecek siyasi gerilimler de hesaba katıldığında piyasayı tedirgin edecek oluşumlara neden olabilir. Bu tablodan, özellikle yabancı yatırımcının tedirgin olabileceğini belirten piyasa uzmanları, AKP'nin Meclis'te üçte iki çoğunluk sağlaması durumunda, büyük bir gücün AKP'nin elinde toplanacak olması nedeniyle oluşan tedirginlik ile birlikte TL cinsi aktiflerin satış baskısıyla karşılaşabileceğini belirtiyorlar.

Analistlere göre, AKP'nin 367 ve üzeri milletvekili çıkarması haline dolar/TL 1.6000 seviyesini aşarak 1.6500'lere, gösterge faiz ise ise yüzde 9 bileşik seviyesini aşarak yüzde 9.10-9.20 seviyelerine yükselebilir. İMKB tarafında ise Mayıs ayındaki sert kayıpların ardından satışların devam etmesi durumunda endeksin 58,000 puana kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor. Piyasa uzmanları, bu durumda, Türk aktiflerinin değerlemelerinin, diğer gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altına geleceğini ve gözlenebilecek sert satışların alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.





Siyasi çevrelerin ve piyasaların en zayıf olasılık olarak gördüğü koalisyon seçeneğinin gerçekleşmesi durumunda ise piyasaların önemli ölçüde bozulacağı görüşünde birleşiliyor.