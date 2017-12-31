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"AKP'nin 15. yılında, Abdullah Gül'ün ifade hürriyeti talep etmesiyle ulaştığı yer muazzam"

Erdoğan, Gül için "Yazıklar olsun" demişti

31 Aralık 2017 16:19

Avukat Aslı Kazan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile selefi Abdullah Gül arasında süren "KHK" tartışmasını değerlendirdi. Kazan, "AKP’nin düşünce ve ifade hürriyetini sağlama iddiasıyla yola çıkıp, 15. yılında, Abdullah Gül’ün ifade hürriyeti talep etmesiyle ulaştığı yer muazzam" dedi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulunmuştu. Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın da retweetleyerek desteklediği paylaşımlar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir"  demişti. Erdoğan, daha sonra "düzenlemenin son derece açık olduğunu" vurgulayarak "Yazıklar olsun" ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Gül, şunları söylemişti:

"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim."

 

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Abdullah GülTayyip ErdoğanBülent ArınçAKPkuruluşAslı Kazan

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