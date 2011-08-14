AKP'nin 10. yılında Somali için 100 bin SMS

T24 - AKP’nin 10. kuruluş yıldönümü, bugün yapılacak sade programlarla kutlanacak. İftar saatinde yapılacak etkinliklerde, açlık nedeniyle 5 milyon insanın ölümle karşı karşıya olduğu Somali için yardım çağrıları yapılacak. İstanbul’da 100 bin yardım SMS’i gönderilmesi hedefleniyor.



Habertürk'ün haberine göre; AKP, 14 Ağustos 2001 tarihinde Türk siyasal hayatında yerini aldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın genel başkanlığındaki partinin kurucu üyeleri arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ali Babacan, Binali Yıldırım, İdris Naim Şahin, Hayati Yazıcı, Cüneyd Zapsu, Murat Mercan, Mevlüt Çavuşoğlu gibi isimler bulunuyordu. Partinin amblemi Türkiye’de 7 bölgeyi temsilen 7 ışık saçan “ampul”, sloganı ise “Karanlığa kapalı aydınlığa açık” olarak belirlenmişti.



Daha önce, 5 yılda bir kutlama yapılması kararı alan AKP, kuruluşunun 10. yılı nedeniyle bugün tüm illerde sade, şaşaadan uzak programlar düzenleyecek. Bu çerçevede 81 ilde il başkanlıkları iftar programları organize edecek. Bu programlara bakanlar, genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri iştirak edecek. İftarın ardından, konuşmalar ve sohbetler yapılacak. Bu programlarda, AKP’nin kuruluşu ile ilgili belgesel izlettirilecek ve “2023 Vizyonu” anlatılacak.



Başbakan Erdoğan da bugün Ankara İl Başkanlığı’nın düzenleyeceği iftar yemeğine katılacak ve burada yapacağı konuşmada, AKP’nin kuruluşunun 10. yıldönümü ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Aynı anda SMS gönderecekler



AKP İstanbul İl Başkanlığı ise Bayrampaşa Stadyumu’nda “Vefa İftarı” düzenleyecek. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da katılacağı kutlamalarda Somali’ye 100 bin yardım SMS’i gönderilmesini hedefleniyor.



AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu’nun, iftar öncesi stadyumda bulunanlardan ve İstanbul’un 39 ilçesinde iftar için bir araya gelen 100 bini aşkın teşkilat mensubundan Somali için aynı anda yardım SMS’i göndermelerini isteyecek.





