AKPM'nin kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Dün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararıyla 3.60'a kadar yükselen kur yeni günde 3.58 seviyelerinden işlem görüyor.



Merkez Bankası'nın (MB) faiz kararı bugün piyasaların en önemli gündemini oluşturuyor. JP Morgan, Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda değişikliğe gitmesini beklemezken Deutsche Bank'a göre MB Geç Likidite Penceresi faizini 75, gecelik borç verme faizini 50 baz puan artırabilir.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını, yurt dışında ise ABD'de MBA mortgage başvuruları ile ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.