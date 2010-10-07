-AKPM LOKMAN AYVA'NIN RAPORUNU KABUL ETTİ STRASBOURG (A.A) - 07.10.2010 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üye ülkelerde, ''Hasta ve Engelli Çocukların Eğitiminin Güvence Altına Alınmasını'' istedi. AKPM genel kurulu, İstanbul Milletvekili Lokman Ayva tarafından hazırlanan raporu kabul etti. Ayva, genel kurulda yaptığı konuşmada, ''engelli çocukların sağlıklı çocuklarla aynı okullarda eğitim görmesi gerektiğini ve bu konuda herkesin gerekli duyarlılığı göstererek elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini'' söyledi. Ayva'nın raporu ile buna bağlı karar ve tavsiye tasarıları, genel kurulda oybirliğiyle kabul edildi. Üye ülkelerde mevcut yasalara rağmen, özürlü çocukların topluma uyum konusunda hükümetlerden gerekli sosyal desteği alamamaları eleştirilen raporda, bu alandaki sıkıntılara dikkat çekildi. Raporda, özürlü çocukların eğitim haklarının mutlaka garanti altına alınması istenerek, kültürel, fiziksel, akli, duygusal ve diğer farklılıklara bakmadan, bütün çocuklara aynı eğitim hakkı verilmesinin garanti altına alınması çağrısı yapıldı. Raporda, toplumdaki farklı çocukların ve gençlerin aynı okullarda okumasının, hoşgörüsüzlüğün giderilmesine de katkı yapacağı belirtildi.