AKPM’den TBMM Başkanı’na ‘tutuklu vekiller ve düşürülen vekillikler’e ilişkin mektup

Tutuklu milletvekilleri ve düşürülen vekillikler ile ilgili Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a bir mektup gönderen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Birleşik Avrupa Sol Grubu Başkanı Tiny Kox “halen tutuklu bulunan bütün Parlamento üyelerinin derhal serbest bırakılması” çağrısında bulundu.

Tiny Kox, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a tutuklu vekiller ile ilgili bir mektup gönderdi.

Cezaevinde tutulan seçilmişlerin haklarına saygı gösterme çağrısında bulunan Kox, “Seçilmiş milletvekilleri cezaevinde değil parlamentoda olmalıdır. Halen tutuklu bulunan bütün Parlamento üyelerinin derhal serbest bırakılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz” dedi.

Tiny Kox tarafından Kahraman’a gönderilen “Seçilmiş parlamento üyelerinin haklarına saygı gösterilmesi için çağrı” konulu mektup şöyle:

“Sayın Başkan Kahraman,

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu üyelerinin haklarına saygı gösterilmesi için pek çok kez çağrıda bulunmuştur. AKPM, bazı Parlamento üyelerinin uzun süreli tutuklanmasını getiren çok sayıda milletvekilinin, özellikle de muhalefet partileri HDP ve CHP üyelerinin meclis dokunulmazlığının kaldırılmasının Avrupa Konseyi Üye Devletlerinin seçilmiş parlamenterlerinin saygınlığını doğrudan ihlal edildiğini açıkça belirtmiştir.

Dokunulmazlığı kaldırılan ve aleyhinde davanın beklenmesi nedeniyle Kasım 2016’nın başından beri gözaltında tutulan Türkiye Parlamentosu üyelerinden biri HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tır. Kendisine karşı başlatılan hukuki prosedür yakın zamanda ertelenmiş ve Demirtaş’ın mahkeme önüne ne zaman çıkacağı ya da belki de çıkıp çıkmayacağı henüz belli değildir. Bu arada, kendisinin başkanlığına seçildiği Türkiye’nin üçüncü partisi HDP Grubu ile iletişim kurmasını imkânsız hale getiren koşullar yaratılmaktadır.

Bu hafta başlarında, Demirtaş’ın cezaevinden SEGBIS görsel-işitsel bilgi sistemi aracılığıyla grup arkadaşlarıyla görüşme talebini Türkiye Parlamentosu Başkanı sıfatıyla reddettiniz.

Parlamento dokunulmazlığı kaldırılmış ve tutsak olarak tutulmasına rağmen Demirtaş’ın yine de parlamentonuzun üyesi olmasından dolayı bu kararınız bizi çok şaşırttı. Parlamento Demirtaş’ın parti grubuyla temaslarını sürdürme ve parlamenter görevlerini gerçekleştirme amacını engellememelidir.

Dahası, Demirtaş’ın kendisine karşı uygulanan hukuki prosedür çerçevesinde yapılacak mahkemeye getirilme- götürülme esnasında tamamen gereksiz ve hakaret edici bir uygulama olarak ellerinin kelepçelenmek istenmesine karşı çıkmanızı öneririz.

TBMM Başkanlığı görevindeki kapasitenize inanıyor, üyelerinizin dokunulmazlığını korumak ve gözaltında tutulmalarına karşı durmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini düşünüyoruz. Halen, HDP Eş Genel Başkanlarıyla birlikte cezaevinde 10 HDP ve 1 CHP milletvekili bulunuyor. Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer’in milletvekillikleri Figen Yüksekdağ’ınkiyle birlikte düşürüldü.

Seçilmiş milletvekilleri cezaevinde değil de parlamentoda olmalıdır. Hâlihazırda tutuklu bulunan tüm Parlamento üyelerinin derhal serbest bırakılmasını bizimle birlikte talep etmenizi bir kez daha dile getiriyoruz.

Avrupa Konseyi Üyesi olarak Türkiye, hukukun üstünlüğünü koruma, insan haklarına saygı gösterme ve demokrasiyi geliştirme yükümlülüğünü üstlenmiştir. Türkiye Parlamentosu Başkanı olarak bu taahhütlerin kesin bir şekilde yerine getirilmesi için size başvuruyoruz.

Daha önce talep edildiği gibi, AKPM başkanlığının cezaevindeki eş genel başkanları ziyaret etmesi için desteğinize güveniyoruz.

Bu çağrının bir nüshası, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki Türkiye Parlamentosu heyeti başkanına gönderilmiştir. Bu konuyu kısa süre sonra Meclis toplantılarımız sırasında tekrar ele almayı düşünüyoruz.

Saygılarımla,

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Birleşik Avrupa Sol Grubu adına

Tiny Kox, Başkan.”

Tutuklu vekiller, düşürülen vekillikler

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da dahil, partinin bir diğer eş genel başkanı olan ancak parti üyeliği ve milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ ile Ayhan Bilgen, Grup Başkanvekili İdris Baluken, Hakkari milletvekilleri Abdullah Zeydan ve Selma Irmak, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Muş Milletvekili Burcu Çelik ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklu milletvekillerinden.

CHP’den ise partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklu.

Öte yandan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile partinin Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, yine partinin Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk de milletvekillikleri düşürülen isimler.