AKPM'de 'Zeytin Dalı Harekâtı' çatlağı

Türkiye'nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ni (AKPM) böldü.

Hürriyet'ten Güven Özalp'ın haberine göre, Türk parlamenterler dışında harekata en büyük destek Azeri parlamenterlerden geldi.

Azeri parlamenter Samad Seyidov, bazı AKPM üyelerinin operasyonu işgal olarak değerlendirmesini eleştirerek, “Hepimiz bugün terörden çektiğimizi biliyoruz. Sadece Türkiye değil, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, Azerbaycan… Terör, Avrupa sınırında bir kanserdir ve bir ülke, bu hastalığı engellemek için elinden geleni yapıyorsa, biz bu ülkenin müdahalesine ‘istila’ veya ‘müdahale’ diyemeyiz” dedi.