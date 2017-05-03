AKPM’de Türkiye’yi temsil eden Ertuğrul Kürkçü de devamsızlık incelemesinde

TBMM Başkanlık Divanı’nın bugünkü toplantısında toplantısında HDP’li milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Tezer'in devamsızlıkları gerekçesiyle 9 kişilik bir alt komisyonu kurulurken İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün 66 günlük izin talebini de değerlendirmeye aldı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyesi Kürkçü’nün hafta sonu, Meclis Genel Kurul'un çalışmadığı günlerin de dikkate alınarak yapılan hesaplamaya İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla hazırladığı itirazını ilettiği öğrenildi. Alt komisyon, konusu milletvekillerinin durumu konusunda benzerliğinin olup olmadığına bakacak. Alt komisyon, bir hafta içerisinde hazırlayacağı raporunu TBMM Başkanlık Divanı'na sunacak.

Alt komisyonda TBMM Başkanvekili, AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Çorum Milletvekili Salim Uslu, Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ve Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, CHP'den Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, HDP'den Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, MHP'den Ankara Milletvekili Erkan Haberal yer alıyor.

Başkanlık Divanı toplantısında, TBMM Kanun ve Kararlar Daire Başkanlığı’nın ‘Milletvekili devamsızlığı ve izinleri’ konusunda bir çalışma sundu. Çalışmada, HDP’li Tezer ve Sarıyıldız’ın 47’şer günlük devamsızlıkla ilgili iç tüzük maddeleri yer aldı.

TBMM İçtüzüğüne göre TBMM Başkanı yazıyla başvuran milletvekiline 10 günü aşmamamak üzere izin verebiliyor. Daha uzun süreli izinler için Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine Genel Kurul karar verebiliyor. Bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam 45 birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının 3 aylık maaşı kesiliyor. Bir yasama yılı içinde aralıksız 2 ay veya daha fazla izin almış olan milletvekillerine ödenek ve yolluklarının verilebilmesi Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurulunu kararına bağlı. HDP milletvekillerinin itirazları kabul edilmezse “çalışmadıkları” gerekçesiyle maaşlarına eklenen “yolluk” bölümleri kesilecek.