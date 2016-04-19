AKPM'de İngilizce soru gerginliği



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda konuşma yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, söz alarak kendisine İngilizce soru yönelten HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'ye sert tepki gösterdi. Davutoğlu, "TBMM’yi temsilen Sayın Kürkçü’nün saygı gereği AB’nin resmi dili olarak Türkçe’nin kabul edildiği bu günde bir Türk başbakanla Türkçe konuşmasını tercih ederdim" ifadesini kullandı.

Kürkçü, Davutoğlu'na Türkiye'de Güneydoğu'da yürütülen askeri operasyonları hatırlatarak İngilizce "Siz hala Türkiye'nin Suriye'den kaçan mülteciler için de güvenli bir ülke olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltmişti.

Juncker-Davutoğlu arasında vize restleşmesi

Davutoğlu'nun Straßbourg temaslarında öne çıkan konulardan biri de vize muafiyeti oldu. AKPM'deki konuşmasından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, AB’nin haziran ayına kadar Türkiye vatandaşlarına vizesiz Avrupa yolunu açmaması halinde, Türkiye’nin de taahhütlerine uymayacağını söyledi.

Davutoğlu'nun açıklamasına AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den tepki geldi. Genel Kurul'daki konuşmasında Juncker, Türk vatandaşlarına ancak 'tüm koşulları yerine getirilmesi halinde' vize muafiyeti sağlanacağını söyledi. Juncker, bu koşulların 'sulandırılmayacağını' ifade etti.

Vize yol haritasında Türkiye'nin yerine getirmesi gereken 72 kriter bulunuyor. AB'nin verilerine göre, Türkiye şu ana kadar bu şartlardan sadece 19'unu yerine getirdi. AB Komisyonu'nun konuya ilişkin raporu nisan ayının sonunda bekleniyor.

"Aksayan bir yön yok"

AKPM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasına da değinen Davutoğlu, "Avrupalı hiçbir liderden Türkiye'nin göçmen anlaşmasını uygulaması konusunda bir şikayet almadım. Göçmen anlaşmasında (Türkiye tarafından) aksayan bir yön yoktur. Türkiye'den isteği dışında Suriye'ye gönderilen tek bir Suriyeli de yoktur" dedi.

Türkiye ile AB arasında mart ayında varılan anlaşmada, Türkiye'nin haziran ayında Geri Kabul Anlaşması'nın tüm hükümlerini hayata geçirmesi karşılığında, Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vize serbestisi sağlanması üzerinde mutabık kalınmıştı.