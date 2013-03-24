AKPM, Türkiye raporunu kabul etti

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 'Türkiye ile izleme süreci sonrası Diyalog Komitesi', Türkiye'nin önemli bir reform süreci gerçekleştirdiğini bildirdi.Komitenin Türkiye ile ilgili hazırladığı son rapor taslağı, Paris'te yapılan toplantıda kabul edildi.

AKPM'nin 22-26 Nisan tarihleri arasında Strasbourg'da düzenleyeceği genel kurul toplantılarında tartışılarak nihai olarak oylanacak raporda, Türkiye'de ceza yasasındaki değişikliklere ve anayasa çalışmalara da önemle atıfta bulunuldu.

Komite raporunda, gerek iç gerek dış faktörlerin oldukça karışık olduğu bir dönemde bu reformların gerçekleştirildiğine işaret edilerek, AKP iktidarı döneminde Türkiye'nin, ordunun rolü ve yargı gibi önemli kurumların pozisyonlarının yeniden düzenlenmesi, Kürt sorunu ve toplumu derinden etkileyen konular açısından siyasi bir geçiş dönemi yaşadığı vurgulandı.

Raporda, Türkiye'nin Kürtlerin dil ve kültürel haklarının geliştirilmesi ve dini cemaatler arası diyalog konusunda da önemli adımlar attığı ifade edildi.

Türkiye'nin çok sayıda Suriyeli göçmeni konuk etmesi de takdirle karşılandı.

AKPM raporunda, Türkiye'nin yeni anayasa çalışmalarında Avrupa Konseyi'nin organı Venedik Komisyonu'ndan yardım alması tavsiye edildi.

Raporda, Türkiye'de uzun tutukluluk süresi ve savunma hakkıyla ilgili ortaya çıkan sorunların üzüntüyle karşılandığı ifade edildi ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması istendi.