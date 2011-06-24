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AKPM GÖÇMENLER İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI ANKARA (A.A)

24 Haziran 2011 01:11

-AKPM GÖÇMENLER İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkanı olduğu AKPM'nin Yaz Dönemi Genel Kurulu'nda bugün gerçekleştirilen oturumda, Kuzey Afrika'da yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa topraklarına ulaşmaya çalışırken Ocak ayından bu yana öldüğü tahmin edilen 1000'in üzerinde kişi için soruşturma açılmasına karar verildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Ankara Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre AKPM Göç Komitesi tarafından hazırlanması kararlaştırılan rapor ile Akdeniz'de yaşanan ölümlerde sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi hedefleniyor.  8 Mayıs'ta Libya'dan kaçmaya çalışan 61 kişinin yardım çağrısında bulunmalarına rağmen Akdeniz'de bulunan uluslararası silahlı güçler tarafından görmezden gelinerek ölüme terk edildikleri uluslararası gazetelerde yer almıştı.

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