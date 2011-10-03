-AKPM genel kurulu başladı STRASBOURG (A.A) - 03.10.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, yeni anayasa hazırlıklarında Venedik Komisyonu ile birlikte çalışmasını istedi. AKPM genel kurulu bugün Strasbourg'da başladı. Çavuşoğlu, genel kurulun başlaması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Konseyi'nin anayasa hazırlıkları konusunda uzman kuruluşu olan Venedik Komisyonu'nun Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, ''Avrupa Konseyi standartlarına ulaşabilmek için, Türkiye'de yeni anayasa üzerinde çalışılması gerekiyor. Türkiye'nin daha fazla reforma ihtiyacı var. Venedik Komisyonu bu konuda yardımcı olabilir. Türk hükümetine her zaman Venedik Komisyonu ile çalışmasını tavsiye ettim''dedi. ''Türkiye'de yani anayasa çalışmaları için mevcut iklimin oldukça olumlu olduğunun'' altını çizen Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin hep birlikte yeni anayasa çalışmalarına destek vermesini istedi. Çavuşoğlu, Barış ve Demokrasi Partisi'nin TBMM'ye geri dönmesini de olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. AKPM Başkanı, bununla birlikte, BDP'yi PKK terörünü kınamadığı için eleştirdi. Çavuşoğlu, ''BDP, Avrupa Konseyi, ABD ve AB tarafından terörist kuruluş olarak tanınan PKK ile arasında kesin bir çizgi koymak zorunda'' dedi AKPM Başkanı Çavuşoğlu, bir soru üzerine verdiği yanıtta terör suçlamasıyla tutuklananların, siyasi suçlu sayılamayacağını söyledi. 12 Haziran seçimleriyle ilgili Türkiye'yi ziyaret ederek bir rapor hazırlayan AKPM heyetinin görüşlerinin büyük bir bölümünü paylaştığını ifade eden Çavuşoğlu, yüzde 10'luk seçim barajının gerçekten yüksek olduğunu, ancak Türk hükümetinin, AİHM'nin bu konuda bir ihlal kararı vermemesini gerekçe gösterdiği hatırlattı. Doğu Akdeniz'deki son krizle ilgili bir soru üzerine Çavuşoğlu, sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini temenni ettiği belirterek, ''Kıbrıs'ta doğal kaynakların sadece Rumların değil, adadaki herkesin malı olduğunu, bunlardan sadece Rumların faydalanmasını adil olmadığını'' ifade etti. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir soru üzerine Çavuşoğlu, gazetecilikle alakası olmayan faaliyetler yüzünden söz konusu gazetecilerin tutuklandığını söyledi. Türkiye'nin bu konuda açık bir tavır izlediğini belirten Çavuşoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Konseyi'nden bu konuda bir heyet göndermesini istediğini de hatırlattı.