-AKPM, Filistin'e "demokratik ortaklık statüsü" verdi STRASBOURG (A.A) - 04.10.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Filistin'e ''demokratik ortaklık statüsü'' verilmesini kararlaştırdı. Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Salim Zanun, konuyla ilgili karar tasarısının oylanmasından sonra genel kurulda yaptığı konuşmada, ''Filistin'in devlet olarak tanınması girişimleri çerçevesinde bugünkü kararın önemli bir adım teşkil ettiğini'' söyledi. AKPM Türk heyeti başkanı AK Parti milletvekili Nursuna Memecan, genel kurulda yaptığı konuşmada, İsrail'i sert bir şekilde eleştirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Memecan, ''bu ablukanın barış görüşmelerinin başlamasına ve bölgenin istikrarına da büyük zarar verdiğini'' söyledi. AKPM'de bugün kabul edilen rapor ve buna bağlı karar,''Filistin topraklarında insan haklarının korunması, hukuk devleti ve demokrasinin gelişmesini teşvik etmek açısından bu statünün verilmesinin önemine'' dikkati çekiyor. Kabul edilen rapor ve buna bağlı kararda, ''Akdeniz ve Arap ülkeleri halklarının daha fazla demokrasi, temel ve sosyal haklar talebinde bulunduğu bir dönemde, Filistinlilerin de siyasi kurumlarıyla, demokrasi yolunda kararlılıkla ilerlemelerinin önemine'' vurgu yapılıyor. Filistin yönetimine demokratik kurumları ve bağımsız yargıyı güçlendirmesi ve her türlü yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmesi tavsiye edilen raporda, 2012 yılında Filistin topraklarında serbest ve özgür parlamento seçimleri ve başkanlık seçimi düzenlenmesi çağrısı yapılıyor. 2009 yılında hayata geçirilen demokratik ortaklık statüsü, üye olmayan komşu ülkelerin de belirleyecekleri seçilmiş temsilcilerle, Avrupa Konseyi'nin demokrasi alanındaki tecrübelerinden faydalanmak için ilgili toplantılarına katılmalarına olanak sağlıyor. Kabul edilen rapora göre Filistin, belirleyeceği üçü asil, üç yedek temsilci ile AKPM toplantılarına katılma hakkına sahip olacak. AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi davetlisi olarak Strasbourg'a gelecek olan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 6 Ekim'de genel kurulda bir konuşma yapacak ve AKPM'li parlamenterlerin sorularını yanıtlayacak.