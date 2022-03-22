AKPM’den HDP Meclis Grubu’na ziyaret

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Eş Raportörleri HDP Meclis Grubu’nu ziyaret ederek, Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Meclis İnsan Hakları Komisyon üyesi Fatma Kurtulan ile görüştü.

AKPM Denetim Komisyonu Eş Raportörleri John Howell ve Boriss Cilevis Halkların Demokratik Partisi (HDP) Meclis Grubu’nu ziyaret etti. Eş Raportörler, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Fatma Kurtulan ile görüştü.

Kurtulan ve Beştaş ile yapılan görüşmede, Türkiye’de hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve insan hakları başlıklarında yaşanan gelişmelere dair HDP’nin görüşleri raportörler ile paylaşıldı. Beştaş ayrıca gelmesi beklenen Seçim Kanunu Yasası’na ilişkin görüşlerini de dile getirdi.