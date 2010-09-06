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AKPM BAŞKANI, PAPA İLE GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A)

06 Eylül 2010 17:30

-AKPM BAŞKANI, PAPA İLE GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vatikan'da Papa 16. Benediktus ile görüşecek.  AKPM Başkanı Ankara Ofisi'nden yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun 8 Eylülde Roma'da yapılacak AKPM Büro Toplantısı öncesinde Vatikan'da Papa 16. Benediktus ile biraraya geleceği belirtildi.  Çavuşoğlu'nun Papa ile görüşmesinde, "dinler arası diyalog" konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Mevlüt Çavuşoğlu görüşmede Papa 16. Benediktus'u AKPM Genel Kurulu'na konuşmacı olarak davet edecek.  Çavuşoğlu, Papa 16. Benediktus ile görüşmesinin ardından Roma'da AKPM Büro toplantısına başkanlık edecek. AKPM İtalyan Delegasyonu Başkanı Luigi Vitali'nin de katılacağı toplantıda AKPM'nin ekim ayında Strazburg'da düzenlenecek Genel Kurulu'nda görüşülecek konuların ele alınması bekleniyor.

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