-AKPM BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU PAPA'YLA GÖRÜŞTÜ ROMA (A.A) - 08.09.2010 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, yaklaşık 50 kişilik bir parlamenter heyetiyle birlikte Vatikan'da Papa 16. Benediktus'la görüştü. AKPM Başkanı Çavuşoğlu, AKPM heyetinin Vatikan'da Paul Salonunun yanında bulunan küçük salondaki kabul sırasında Papa 16. Benediktus'a hitaben yaptığı konuşmada, "İnançlarımız farklı olsa da, düşündüğümüzden çok daha fazla ortak değerlerimiz var. Bizi birleştiren değerlere sahip çıkıp onların etrafında birleştiğimiz zaman, ortak hedefimiz olan insanlığın temel değerlerine hizmet konusunda başarıya ulaşabiliriz" dedi. Çavuşoğlu, "Üç büyük tek tanrılı ilahi dinin - Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudiliğin - insanı temel alan bu inanç üzerine kurulu olduğuna şahsen inanıyorum. İnsanlığın gerçek ve doğru hedeflerine birlikte ulaşmak mümkündür" diye konuştu. Papa 16. Benediktus'u Strasbourg'da Parlamenter Meclisinde ağırlamaktan memnuniyet duyacağını da belirten Çavuşoğlu, "insan hakları ve hukukun üstünlüğü adına yürütülen çalışmaların" dün olduğu gibi bugün de "hayati bir önem" taşıdığına işaret etti. Roma Katolik Kilisesi'nin lideri 16. Benediktus ise Çavuşoğlu başkanlığındaki heyete hitaben yaptığı konuşmada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 60. yıldönümünde Avrupa Konseyi'nin "ortak değerler"i geliştirme çabalarının taktirle karşıladığını belirterek, "Kültürlerarası diyalog için ortak değerler önemlidir. Her bireyin onurunda kök salmış bu değerler ve sorumluluklar, insan aklı tarafından da idrak edilebilecek niteliktedir. Hristiyanlık inancı, bu arayışı engellemeyip özendirmektedir ve doğaüstü insanlık onuruna bir temel bulmaya bir çağrı teşkil etmektedir" dedi. Papa 16. Benediktus, AKPM Başkanı Çavuşoğlu'na ismen de teşekkür ederek, "Savaş mağdurları ve demokrasinin zayıf olduğu ülkelerde yaşayan insanlarla ilgilendiğinizi biliyorum. Avrupa ve dünyada inananların maruz kaldıkları şiddet ve hoşgörüsüzlüğe karşı din özgürlüğünü savunma çabalarınızdan da haberdarım" diye konuştu. Rölativizmin "değerler, haklar ve yükümlülükler" konusunda ciddi "ciddi riskler" içerdiğini belirten 16. Benediktus, Avrupa Konseyi'nin "özürlüler, şiddet kurbanı çocuklar, göçmenler, mülteciler, ekonomik ve finansal krizin kurbanları, aşırılık yanlılığının kurbanları, uyuşturucu ve fuhşa bağlı yeni kölelik türleri" gibi sorunlarla ilgili çalışmalarını da taktirle karşıladığını kaydetti.