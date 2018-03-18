AKP'lilerin oylarıyla kabul edildi; İBB 1.5 milyar lira daha borçlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yatırım ve hizmet faaliyetleri kapsamında yurt içindeki bankalardan 1 milyar 500 milyon borç alınması için Meclis'ten ön izin istediği belirtildi. CHP’li Meclis üyelerinin ‘ret’ oyuna karşın yetki AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yatırım ve hizmet faaliyetleri için 1 milyar 500 milyon lira borçlanacak. CHP’li Meclis üyesi Tarık Balyalı borçlanma kararına itiraz ederek ‘Böyle giderse belediyenin borcu 2019 yılında 30 Milyar olacak’ dedi. İBB Meclisi’ne önceki gün tartışma yaratacak bir borçlanma teklifi geldi.

Teklifte ‘Belediyemiz, büyükşehir sınırları içerisindeki tüm vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve 2023 Türkiye hedeflerine ulaşmada daha etkin roller üstlenmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir’ denildi. Bu kapsamda 2015-2019 yıllarını kapsayan İBB’nin Stratejik Planında imar, çevre, kültür, kentsel dönüşüm, sosyal belediyecilik, toplu ulaşım ve benzeri pek çok alanda yatırım, hizmet ve faaliyetler için önemli hedefler belirlendiği belirtilen teklifte bu hedeflere ulaşmak ve yürüttüğü projeleri gerçekleştirmek için yurt içi ile yurt dışı kaynaklardan finansman sağlanması ihtiyacının doğduğu belirtildi. Teklifte son olarak İBB iştiraklerinin projelerin finansmanında kullanılmak için ihtiyaç duyulması halinde yurt içi bankalardan 1 Milyar 500 Milyon borç alınması için meclisten ön izin istendi. CHP’li Meclis üyelerinin ‘ret’ oyuna karşın yetki AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

‘Bu borcu ödemek mümkün değil’

Karara itiraz eden CHP’li Meclis üyesi Tarık Balyalı özetle şöyle konuştu: ‘Belediyemizin borcu 15 Milyar olmuş. Borcumuz gelirimizden fazla. 3 yıl sonra bu borç 16 Milyar olacak. Metro ihaleleriyle ilgili de gelecekte 9 Milyar daha borçlanacaksınız. Borç 26 Milyona çıkacak. 2019 yılında 30 milyar borç olacak. Bütçe açıklarımız da var. Mali açıdan kötü bir yönetim var. Kat kat artan borçlar var. 2019 yılı itibariyle gelirimizden kat kat fazla borcu ödemek mümkün değil. Bu borç İstanbul halkına kalmamalı.’ AKP’li Meclis üyesi Erdal Yılmaz ise bunun ön izin niteliğinde alındığını ve İBB borçlanma limitinin yüzde 62’sinin kullanıldığını söyledi. Öte yandan meclisten İBB iştiraki Halk ekmek A. Ş. için de 26 Milyon 62 Bin lira iç borçlanma yetkisi de oy çokluğuyla verildi.