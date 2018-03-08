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AKP'lilere soruldu: Saadet Partisi'nde bu kadar ısrar edilmesinde Gül'ün etkisi var mı?

“Seçimleri tarihinde yapacağız”

08 Mart 2018 13:56

Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında ittifak teklifi götürdükleri partilere yönelik olarak söylediği, “Gelirlerse mutlu oluruz, gelmezlerse güle güle deriz" ifadelerini değerlendirdi. Çevikcan, AKP'lilere "SP’de bu kadar ısrar edilmesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün SP tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi çabasının etkisi var mı?" diye sorulduğunu "AK Parti’den bu soruya 'hayır' yanıtı verildiğini" yazdı.

Çevikcan'ın "Cumhurbaşkanı’ndan Diyanet’e talimat" başlığıyla (8 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün grup toplantısındaki ifadelerinin ardından Saadet Partisi’nin Cumhur ittifakına dahil olması konusunda kapının kapanıp kapanmadığı tartışılıyor. AK Parti kaynakları, BBP ve SP’nin temsil ettiği siyasetin bir anlamı olduğunu, HDP, CHP, İYİ Parti’nin olduğu yere SP konulduğunda, meşruiyet kriterlerinde gedik açıldığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı’nın, “Gelirlerse mutlu oluruz, gelmezlerse güle güle deriz” ifadesini anımsatarak, sayısal olanla siyasal olanı birbirinden ayırarak değerlendirmek gerektiğini kaydediyorlar. SP’nin temsil ettiği bir misyon olduğu vurgulanıyor. SP’yi an itibarıyla bulunduğu yere mevcut iklim ve siyasi atmosferin oturttuğu kaydedilerek, “SP’nin milli ve yerli olanların içinde olması, istenen bir şey” ifadesini kullanıyorlar. AK Parti’deki hava SP ile ittifak kapısının bir daha açılmamak üzere kapanmadığı yönünde. Peki, SP’de bu kadar ısrar edilmesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün SP tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi çabasının etkisi var mı? AK Parti’den bu soruya “hayır” yanıtı veriliyor.

Erken seçim yok, kongre tarihi esnek

AK Parti, kongreyi 12 Eylül’de yapmayı tasarlıyordu. Bu konuda esnek bir tarihlendirme var. Kongrenin haziranda da kasımda da yapılabileceği söyleniyor. Erken seçim konusunda ise kaynaklar net yanıt veriyor: “Seçimleri tarihinde yapacağız.”

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