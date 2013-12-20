AKP'lilerden Zaman'ın binasına protesto yürüyüşü!

AKP ile cemaat arasında bir süredir devam eden ve son yolsuzluk operasyonuyla had safhaya ulaşan kavga sokağa taştı. AKP'liler, bugün Zaman gazetesine yürüyerek, gazeteyi protesto edecek.

AKP'liler, bugün Zaman gazetesi önünde büyük bir protesto eylemi yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada yapılan çağrılarda Zaman gazetesinin manşetleri eleştirilerek, "Yarın (20 Aralık Cuma) İstanbul Yenibosna'daki Zaman Gazetesi genel merkezinin önünde toplanıyoruz. Kirli manşetleri ve kirli oyunu protesto ediyoruz. Saat 15:00'te" denildi. Çağrının AKP Genel merkezine yakın kişilerin yönettiği iddia edilen bir hesaptan yapılması dikkat çekti.

İşte o tweet:

Ancak gün içerisinde gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından yapılan bir açıklamada protesto kararından vageçildiği belirtildi.

Zaman binasında gerçekleştirilecek olan protestonun ertelendiğine dair atılan o tweet: