AKP'lilerden 'Hepimiz birer Bilal'iz' pankartı

AKP’nin İstanbul adayları tanıtım toplantısındaki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında partililer tribünde "Hepimiz birer Bilal'iz" pankartı açtı. Erdoğan pankartı açanlara teşekkür etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen İstanbul adayları tanıtım toplantısına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada gündeme dair önemli mesajlar verdi.

Erdoğan oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili iddialara değindi. Başbakan oğlu ile ilgili iddiaları yalanlayarak, “Oğlum Bilal’e, damadıma yakıştırılmak istenen yafta bunların hepsi birer iftiradır. Ne damadım, ne evladım asla rüşvete bulaşmamışlardır, haramda elleri gözleri yoktur. Benim evlatlarımın hepsi vakıf noktasında hizmetleri vardır, gençliğe hizmetleri vardır” dedi.

Farklı vakıflara yapılan yardımlara değinen Erdoğan, “Bugüne kadar bu ülkede birçok vakıflara verilmiş olan yardımları nereye koyacaksınız. O vakıfların yönetimlerini nereye koyacaksınız? Bunlar meşru oluyor da bu noktada muhafazakar değerlere sahip olanların attığı adımlar gayri meşru mu oluyor? Her şey yasalar, kuralı içerisinde, yardımseverlerin yardımıyla yürüyen bir yolculuktur” ifadelerini kullandı.

Bu sırada tribünlerde “Hepimiz birer Bilal’iz” pankartı açıldı. Başbakan Erdoğan pankartı açanlara teşekkür etti.