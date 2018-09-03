AKP'liler şikâyet etti: Belediye başkanlarına ulaşamıyoruz, denetim eksikliği, rant, yolsuzluk...

AKP Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere hazırlık kapsamında vatandaşın beklentilerini belirlemeye yönelik tüm Türkiye’yi kapsayan geniş çaplı bir araştırma yaptı. Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın araştırmasında vatandaşın şikâyet konusu yaptığı yerel uygulamalar 6 başlık altında toplandı. Şikâyetler arasında belediye başkanına ulaşamamak, denetim eksikliği, rant ve yolsuzluk yer aldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, geçen günlerde toplanan MYK’da masaya yatırılan araştırma raporu parti ayrımı yapılmadan tüm belediyelerle ilgili vatandaşın şikâyet alanlarını içeriyor. Edinilen bilgilere göre, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi tespitleri ile vatandaşın gündeme getirdiği şikâyet başlıklarının benzer olduğunu dile getirdi.

AKP kaynakları, MYK’da değerlendirilen bu başlıkları şöyle sıraladı:

Hizmetlerdeki hoyratlık

Şehirlerin altyapısındaki eksikliklerden şikâyet ediyorlar. Altyapı eksikliklerinin giderilmesi konusunda yapılan çalışmalardaki hoyratlıktan şikâyetler var. Belediye kazıyor, kapatıyor bu sefer başkası kazıyor. Buradan bile bir rant olduğunu düşünüyor.

Kaliteli şehir hayatı

Şehir hayatındaki kalite düşüklüğü gündeme getiriliyor. Belediye alt geçit- üst geçit yapıyor. Kongre merkezleri, kültür merkezleri yapıyor ama yürürken bastığı taş oynuyor. Vatandaş şehir hayatını kaliteli hâle getirilmesini istiyor.

En büyük rahatsızlık rant

Belediyelerle ilgili olarak en büyük rahatsızlık yolsuzluk ve rant iddiaları. Plan tadilatları ve kentsel dönüşümden kaynakları rant iddialarından çok rahatsızlık var.

Başkana ulaşamıyorlar

Üst düzey yöneticilere ulaşamamaktan da şikâyet var. Derdini anlatamama, sıkıntılarına, şikâyetlerine çözüm bulunmadığını düşünüyor.

Denetim yetersizliği

Belediye hizmetlerinin ve harcamalarının da tam olarak denetlenmediği düşünülüyor. Buna yönelik bazı yeni adımlar atılsa da, vatandaş bunun kâfi olmadığını savunuyor.

Hizmetlerin sıradanlaşması

Yeni ve heyecan veren projelerin olmaması da eleştiri konusu oluyor. Yapılan hizmetler ve projelerin kendini tekrar etmesinden şikâyet var.