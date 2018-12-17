AKP'liler rest çekti: Karar gözden geçirilsin yoksa tüm teşkilat olarak istifa edeceğiz

Konya'nın Seydişehir ilçesinde adaylık tartışması parti içinde krize neden oldu. AKP Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer'in aday gösterilmeyeceği iddialarına tepki gösteren partililer, istifa resti çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre, ilçe belediye başkan adayının AKP Genel Merkezi tarafından belirlendiğini savunan partililer protesto yaptı.

Grup adına konuşan vekil İlçe Başkanı Sadettin Kuyucak, "Bu durum teşkilatları yok sayarak ‘ben yaptım oldu’ mantığından başka bir şey değildir. Karar gözden geçirilsin yoksa tüm teşkilat olarak istifa edeceğiz" dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Açıklandığı iddia edilen aday ismine bakıldığı zaman ‘Milletimizin sesine kulak vereceğiz, milletimizin istediği adaylarla yola devam edeceğiz’ diyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüne Genel Merkez yetkililerinin riayet etmediği ve anket ve temayül sonuçlarının Sayın Cumhurbaşkanımıza doğru bir şekilde aksettirilmediği apaçık ortadadır. Buradaki en büyük sorun, milletin istek ve taleplerine büyük önem veren liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıltılmak suretiyle, teşkilatın ve milletin isteklerine kulak tıkayarak birilerinin isteği ve dayatmasıyla adayın belirlenmesidir.

Seydişehir İlçe Teşkilatı olarak bizim hiçbir kimseyle sorunumuz yoktur. Sadece isteğimiz Seydişehir halkının sesine gerçekten kulak verilerek adayın bu şekilde belirlenmesidir. Biz diyoruz ki, birilerinin istediği, millete dayattığı adayla değil, milletin isteği ve üzerinde mutabık kaldığı Belediye Başkan Adayı ile yola çıkalım. Milletimiz kimi istiyorsa başımızın üstünde yeri vardır diyerek Seydişehir Teşkilatı olarak biz de o adayımızın yanında olalım ve kenetlenelim.

Seydişehir halkından gelen talepler ve yapılan kamuoyu yoklamaları doğrultusunda Genel Merkezimiz tarafından belirlendiği iddia edilen aday ile Seydişehir’de AK Parti’nin seçim kazanmasının mümkün olmadığı açık bir şekilde ortadadır.Yapılan bu yanlıştan bir an evvel dönülmesini başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Merkez yetkililerimizden talep ediyoruz.

Tüm bu yaşanan gelişmelerden sonra, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Milletimin üstünde bir güç tanımıyorum’ çizgisinden çıkıldığı hususu göz önünde bulundurularak gönül verdiğimiz AK Partimizin Seydişehir’de göz göre göre seçim kaybetmesine rıza gösteremeyeceğimizden ve yapılan yanlışa vicdanen ortak olamayacağımızı beyan eder, 24 Haziran seçimlerinde düşülen hataların tekrar yaşanmaması için bu kararın tekrar gözden geçirilmesini, aksi bir durum halinde AK Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı olarak bir bütün halinde görevimizden İSTİFA edeceğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”