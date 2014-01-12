AKP'liler Meclis'te eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu'na saldırdı

Hülya Karabağlı / Ankara

HSYK yasa teklifinin Adalet Komisyonu’ndaki üçüncü gün görüşmelerinde bir gün önce AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan tarafından yüzüne uçan tekmeyle vurulan eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu bugün de krize neden oldu. Eminağaoğlu’nun sağlığını gerekçe göstererek söz almak istemesi AKP kanadını ayağa kaldırdı. “Provakatör senin burada ne işin var” diyen AKP’liler Ağaoğlu’nun üzerine yürüyerek konuşturmak istemediler. Bunun üzerine CHP’liler Eminağaoğlu’nu koruma altına aldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’ya Eminağaoğlu’nun konuşması için söz verildiğini hatırlattı. Ancak hem Komisyon Başkanlık Divanı hem de AKP Grup Başkanvekili bu yönde söz verilmediğini belirtti. Komisyon önünde tartışmalar devam ederken Eminağaoğlu eline aldığı Birgün gazetesinin manşetini gösterince kıyamet koptu. AKP’liler Eminağaoğlu’nun bir kez daha üstüne sadırırken, CHP’liler Ağaoğlu ile AKP’lilein arasında girerek dayak yemesi önledi. Emin Ağaoğlu’nun bu tavrı CHP’lileri de kızdırdı. Engin Altay, “senin bunu yapmaya hakkın yok” diyerek Eminağaoğlu’na tepkisini gösterdi. Kargaşa sürerken Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu’nun komisyondan çıkarılması için karar çıkardı. Eminağaoğlu komisyondan CHP’lilerin koruması altında çıkarıldı.

Eminağaoğlu’nun koridorda, “ben inzibatla çıkarılmayacak bir kişiyim” açıklamasına AKP’nin idare amiri Ömer Faruk Öz, “sen burada bile açıklama yapamazsın” diyerek üzerine yürüdü, Öz polisler görev başına diye bağırınca, CHP'liler Öz'ün üzerine yürüdü. Komisyona gerginlik sonrası ara verildi.

Eminağaoğlu, mecliste grubu bulanan partilerden çekilmelerini istedi

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu komisyondan dışarı çıkarıldıktan sonra mecliste grubu bulunan 3 siyasi partinin grupbaşkanvekilliklerine görüşmelerden çekilmeleri için bir dilekçe verdi. Eminağaoğlu dilekçesinde, komisyon başkanın söz vereceğini kendisine bizzat ifade ettiğine dikkat çekti. Buna rağmen komisyonda fiziki müdahaleye uğradığını ve iş göremez raporu verildiğini anlatan eminağaoğlu, CHP, MHP, BDP grup başkanvekillerine şu dilekçeyi sundu:

"Demokrasi kitle örgütleri, bilimsel çevreler ve ilgili kurumların görüşlerinin alınmasını gerektiren yöntem olan yasa tasarısının yerine, gerçeklerin dışlanması ve sadece iktidar partisi milletvekillerince yasa yapma iradesi, yargıyı iktidara göre biçimlendirmeyi esas alan teklifin, çoğunluk baskısıyla yasalaşma iradesinin bu şekilde açıkça ve aceleye getirilerek sergilenmesi, yargı bağımsızlığının, kuvvetler ayrılığının dışlanması, iktirada göre yargı yaratma iradesinde ısrar edilmesi karşısında meclis çalışmalarına katkı sunmamız dışlandığından bu tablo karşısında hukuk ve demokrasi için mücadele eden partinizin de, iktidarın bu duruşuna karşı olan inancımız karşısında hukuksal sonuç doğurmayacak bu görüşmeler karşısında çekilmeniz hususunu bilgi ve takdirlerinize sunulur."