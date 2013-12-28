T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan'ı bekleyen AKP'liden polise Fethullah Gülen'li küfür

AKP'liler ile polis arasında çıkan arbedede, bir partilinin polislere yönelik 'Fethullah’ın p...' demesi dikkat çekti.

28 Aralık 2013 11:45

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndaki konuşmasının ardından dağılan partililer ile polis arasında sözlü tartışmanın ardından arbede yaşandı. Çıkan arbedede, bir partilinin polislere yönelik “Fethullah’ın p….” demesi dikkat çekti.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından partililer havalimanını terk ederken barikatları aşarak VIP yoluna çıkmak istedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan İbrahim Yıldız’ın habeirne göre, çevik kuvvet polisi partililerin yola çıkmasına izin vermeyince sözlü ve küfürlü tartışma başladı. Partililer içinde bir kişi polise yumruk atmaya çalıştı ve bu esnada polis memuru da karşılık verince arbede yaşandı. Çıkan arbedede, bir partilinin polislere yönelik “Fethullah’ın p….” demesi dikkat çekti.

Yaşanan olayın ardından polis arbede çıkartan memuru uzaklaştırdı.

 

ETİKETLER

akppolisgülen cemaatigülenatatürk havalimanıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24