Başbakan'ı bekleyen AKP'liden polise Fethullah Gülen'li küfür

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndaki konuşmasının ardından dağılan partililer ile polis arasında sözlü tartışmanın ardından arbede yaşandı. Çıkan arbedede, bir partilinin polislere yönelik “Fethullah’ın p….” demesi dikkat çekti.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından partililer havalimanını terk ederken barikatları aşarak VIP yoluna çıkmak istedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan İbrahim Yıldız’ın habeirne göre, çevik kuvvet polisi partililerin yola çıkmasına izin vermeyince sözlü ve küfürlü tartışma başladı. Partililer içinde bir kişi polise yumruk atmaya çalıştı ve bu esnada polis memuru da karşılık verince arbede yaşandı. Çıkan arbedede, bir partilinin polislere yönelik “Fethullah’ın p….” demesi dikkat çekti.

Yaşanan olayın ardından polis arbede çıkartan memuru uzaklaştırdı.