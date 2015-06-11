AKP'liler 'Bu kadın buradan gitmeli' dediler, Somalı öğretmene kınama ve tayin çıktı!

Manisa'nın Soma İlçesi’nde, 35 yıldır beden öğretmenliği yapan Ayşe Gül Ersoy, 301 işçinin öldüğü faciadan sonra ilçeye gelip polislerce dövülen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlarla birlikte gözaltına alındığı için önce kınama cezasına çarptırıldı, ardından Kırkağaç’taki bir başka okula tayin edildi.

Faciada ölen işçilerden 200’e yakın işçinin de öğretmeni olduğunu belirten Ersoy, ""Ben işçilerle bütün eylemlere katılan bir insanım. Yırca direnişinde de vardım. AKP’liler ’Bu kadının buradan gitmesi lazım’ dediler ve bana bunu uyguladılar" dedi.



DHA'dan Şevket Yılmaz ve Serkan Özdemir'in haberine göre, Soma’da geçen yıl 13 Mayıs’ta 301 işçinin maden faciasında ölmesi üzerine Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve bir grup avukat, 17 Mayıs’ta ilçeye gelmişti. Polisler tarafından takip edilen avukatlar dövülerek, gözaltına alınmıştı. Kendisi de Somalı ve bir madencinin torunu olan Soma Linyit Anadolu Lisesi beden öğretmeni Ayşe Gül Ersoy, bu arbedenin ortasında kalan 12 yaşlarındaki bir çocuğu kurtarmak istedi. Polislere "Onu almayın" diye seslendi. Ancak, bunun üzerine çocuğu bırakan polisler, Ersoy’u tartaklayarak gözaltına aldı. Ersoy ve ÇHD’liler sporsalonuna götürüldü. Grup akşamüzerine savcılığa bile sevk edilmeden serbest bırakıldı. Fakat Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ersoy hakkında "memura direnme ve kamu malına zarar" savıyla soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda Ersoy, "Toplulukla hareket edip polise mukavemet ettiği" gerekçesiyle Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B-d maddesi gereğince kınama cezasına çarptırıldı. Kararda, Ersoy’un olağanüstü bir durumun gerçekleştiği bir ortamda polisin vazifesine yardımcı olması gereken, polisin uyarılarına ve anonsuna rağmen yasalara aykırı olarak, farklı illerden gelerek eylem yapmak için toplandığı anlaşılan grubun içerisinden ayrılmadığı belirtildi. Kararda, Ersoy’un 12-13 yaşında bir çocuğu almak isteyen polislere ’Onu almayın’ diye seslendiği polisin de çocuğu bırakıp kendisini aldığını ifadesinde belirttiğine de yer verilip, ardından grupla birlikte hareket ederek, polise mukavemet ettiğini dolaylı olarak kabul etmiştir" denildi.



Kınama cezasının ardından Ersoy, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kırkağaç Gelenbe Şair Eşref Ortaokulu’na tayin edildi. Karar bugün kendisine tebliğ edildi. Ölen işçilerden 200’ünün kendi öğrencisi olduğunu belirten 56 yaşındaki Ersoy, "Ben işçilerle bütün eylemlere katılan bir insanım. Yırca direnişinde de vardım. AKP’liler ’Bu kadının buradan gitmesi lazım’ dediler ve bana bunu uyguladılar" dedi.



Kararın siyasi olduğunu düşündüğünü belirten Ersoy, "Doğru dürüst soruşturma bile yapılmadı. Ben aynı zamanda Eğitim-Sen Soma İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesiyim. Sürülmemin de bu nedenle olduğunu düşünüyorum. Olay günü eylem bile yoktu" diye konuştu.