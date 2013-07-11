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AKP'li Aslan'dan kadın gazetecilere: Sizin bacak aranızı çeksem...

CHP'li Kamer Genç'e ettiği küfürlerle gündeme gelen AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, bu defa da kadın gazetecilere ’taciz’ içeren ifadelerle hakaret etti

11 Temmuz 2013 20:05

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülen torba yasa nedeniyle milletvekilleri dün  gece geç saatlerine kadar Genel Kurul'da kaldı ve bazılarının bahçede uyurken fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraflardan birinde ayakkabılarını çıkarmış halde bahçede uyurken görüntülenen AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın fotoğrafı Sözcü Gazetesi'nde yayınlandı.

 

'Sizin bacak aranızı çekip yayınlarım'

 

Daha önce Genel Kurul’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e ağır küfürler eden, kınama alan ve tepkiler nedeniyle Böcek Komisyonu Başkanlığından istifa etmek zorunda kalan Zeyid Aslan, bu defa da kadın gazetecilere hakaret etti. Aslan, gazetede çıkan fotoğraflarına sinirlenerek, "Sizin bacak aranızı çekip yayınlarım" dedi.

 

Sizin yaptığınız gazetecilik mi?

 

Edinilen bilgiye göre, Aslan TBMM'de iktidar kulisinin bahçesinde rastladığı bir grup kadın gazeteciye hakaret etmeye başladı. Aslan, "Bir dahaki dönem hiçbir gazeteci buraya giremeyecek. Sizi buraya sokturmayacağım. Elimden ne gelirse yapacağım. Bunu mücadelesini vereceğim. Siz bu yaptıklarınızı gazetecilik mi sanıyorsunuz? Biz de insanız yoruluyoruz. Ben sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam, bunların gerçeği bu diye ahlaksız olurum değil mi? Ama sizinki gazetecilik oluyor” dedi.

 

Çoraplarına kadar çıkarıp uzanıyorlar

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre,Ramazan'la Meclis Genel Kurulu’nun çalışması iktidar kanadında milletvekillerini giderek tepkili yaptı. Sözcü Gazetesi’ne yansıyan görüntülerin dışında fotoğraflanamayan çarpıcı kareler var. Çok sayıda milletvekili, genel kurul görüşmeleri sürerken Meclis bahçesinde çoraplarını çıkararak koltuklarda  dinleniyor. Oldukça rahat biçimde yerleştikleri koltuklardaki hallerini parlamentoda görev yapan gazeteciler gördüğü zaman büyük bir tepki duyuyor.

 

'Vukuatı saymakla'

 

Kamer Genç’e ağza alınmayacak küfür yüzünden, komisyon  başkanlığından olan  ve partisince disiplin kurulana verilen  Zeyid Aslan’ın  kadın muhabirlere hakaretine  Parlamento  Muhabirleri  derneği  tepki gösterdi.  Genç’in mahkemeye verdiği  Aslan’la ilgili   PMD Yönetim Kurulu’nun yazılı açıklaması şöyle.

 

"Kadın Parlamento muhabirlerine tacizi kınıyoruz"

 

Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, 11 Temmuz 2013 günü saat 15.30 sularında  TBMM iktidar kulisi bahçesinde  dört kadın  parlamento muhabirine hakaret içerikli ifadelerde bulunmuştur.
Aslan Meclis bahçesindeki koltuklarda uyurken çekilen fotoğraflarının basında yer almasına tepki göstererek, haberle hiçbir ilgisi bulunmayan dört kadın parlamento muhabirine  şu ifadeleri kullanmıştır:
 
 

Aslan: Bir dahaki  dönem buraya gazeteci giremeyecek

 

"Bir dahaki dönem hiçbir gazeteci buraya giremeyecek! Sizi buraya sokturmayacağım! Elimden ne gelirse yapacağım! Bunun mücadelesini vereceğim. Siz bu yaptıklarınızı gazetecilik mi sanıyorsunuz? Biz de insanız yoruluyoruz. Ben sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam, ‘bunların gerçeği bu’ diye…  Ahlaksız olurum değil mi? Ama sizinki gazetecilik oluyor…"

 

'Meclis’e ayna tutan gazeteciler' 

 

TBMM’de gazeteciler, halkın gerçekleri öğrenme hakkı adına kamusal görev yapmaktadır. Halkın gerçekleri öğrenme hakkı kutsaldır ve hiçbir biçimde sansürlenemez, engellenemez…

Unutulmamalıdır ki;  TBMM kampusu kamusal alandır ve Meclis’teki tüm faaliyetler parlamento muhabirleri aracılığı ile halkın denetimine açıktır. Kurulduğu günden bu yana millet adına Meclis’e  ayna  tutan parlamento muhabirleri,  zor koşullar altında kamusal görevini yerine getirmeye,  toplumun “gözü, kulağı, sesi” olmaya çalışıyor; halkın bilgi edinme hakkı için mücadele veriyor…

Gazetecilerin olmadığı,  özgürce çalıştırılmadığı, yasaklanıp  sansürlendiği toplumlarda demokrasiden söz edilemez… Gazetecilerin susturulduğu toplumlarda sokaktaki insan "kör ve sağır" demektir…

 Zeyid Aslan'ı sinirlendiren, bugün Sözcü gazetesinde yayımlanan fotoğraf:

 

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