AKP'li yöneticinin öldürülmesiyle ilgili 16 kişi gözaltına alındı

Van'da AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin PKK mensuplarınca öldürülmesine ilişkin 16 kişi gözaltına alındı.



AKP Van İl Başkanı Zahir Soğanda, yaptığı açıklamada, Özlp'ta ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahi'nin saat 22.00 sıralarında Boğazkesen Mahallesi'ndeki evinden kaçırıldığını söyledi.



Ahi'nin evine yakın bir yerde öldürüldüğünü belirten Soğanda, "İlçe Başkan Yardımcımız, 2 kişi tarafından evinden kaçırıldıktan sonra silahlı saldırıya uğrayarak şehit düştü. Bu saldırıyı lanetliyorum. Camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.



AKP Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar da evine gelen 2 kişinin Ahi'yi zorla götürmek istediğini, bu sırada evin yakınlarında bekleyen birkaç kişinin de silahla ateş açtığını kaydetti.



Evinden 20 metre uzağa götürülen Ahi'nin teröristler tarafından öldürüldüğünü bildiren Yıldırımçakar, olayı kınadıklarını dile getirdi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada ise AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin saat 21.30 sularında, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği vurgulandı.

AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu da 9 Ekim 2016'da PKK'lılarca evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmüştü.

16 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında ilçe genelinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.