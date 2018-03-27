AKP'li Yılmaz Tunç, Atatürk'ün adını genelgeden silen Bartın İl Milli Eğitim Müdürü'nü böyle savunmuştu

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açık talimatına rağmen Atatürk'ün adını genelgeden çıkardığı ortaya çıktı. Yaşar Demir’in adı daha önce de “başı açık öğrencilere sinir oluyorum” dediği iddiası ile gündeme gelmişti.

Söz konusu iddia, TBMM Genel Kurulu’nun 20 Mart tarihli oturumunda CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçıkaya ile AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Yaşar Demir arasında tartışmaya neden olmuştu.

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçıkaya, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir hakkındaki iddiaları gündeme getirirken, AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Yaşar Demir ile görüştüğünü belirterek Demir’in iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirttiğini ifade etmişti. Tunç ayrıca, Demir’in söz konusu iddiaları ortaya atan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu dile getirmişti.

Tunç, kendisini Demir’in koruyup kollamakla suçlayan CHP’li Yalçınkaya’ya, “Eğer bu iddialar doğruysa, bu konuda iddiaları noktasında delilleri de varsa bunları yargı makamlarıyla, ilgili soruşturma makamlarıyla paylaşmasında fayda var” yanıtı vermişti.

TBMM Genel Kurulu’nda Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’in yalanladığı “Başı açık öğrencileri gördüğümde sinir oluyorum” sözlerine ilişkin tartışma şöyle:

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – Teşekkürler Sayın Başkan.

21 Şubat tarihinde Bartın’ın Ulus ilçesinde Ulus Müftülüğü tarafından imamlar toplantısı gerçekleştirilmiş, toplantıya Bartın İl Millî Eğitim Müdürü Yaşar Demir de katılmıştır. Bu kişi, toplantıda yaptığı konuşmada, okulları ziyaret ettiğinde başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini ve bu öğrencilerin başlarının kapatılması konusunda okul müdürlerini fırçaladığını ifade etmiştir. Sözlerinden ve uygulamalarından da anlaşıldığı üzere, laik, çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışından yoksun olan bu kişi, bir yöneticiye yakışmayacak söylem ve davranış içerisindedir. Bu kişi hakkında daha önceki görevlerinde yaptığı usulsüzlükler nedeniyle “İdarecilik yapamaz.” kararı bulunmasına rağmen hâlen Millî Eğitim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Tutum ve davranışlarıyla halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden bu şahıs hakkında derhâl gerekli soruşturma açılmalı ve görevden alınmalıdır. (CHP sıralarından alkışlar)

Biraz önce Bartın Millî Eğitim Müdürü Yaşar Demir hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Sayın Rıza Yalçınkaya söz alarak bazı iddialarda bulunmuştur. Sayın Müdürle görüştüm, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını, bu sözleri kesinlikle sarf etmediğini, bu konuda da bu iftiraları atanlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunduğunu ve bu iddiaları basın yoluyla yayanlar hakkında da gerekli tekzipleri yaptığını ifade ediyor. Bunu açıklığa kavuşturmak için söz aldım.

Sayın Başkan, Bartın İl Millî Eğitim Müdürünün idarecilik yaparken tutum ve davranışlarıyla halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiğini, bu nedenle bu kişi hakkında soruşturma açılarak görevden alınmasının gerektiğini söylemiştim. Bu konuşmamdan sonra Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç söz alarak, İl Millî Eğitim Müdürüyle telefonla görüştüğünü, söylenenlerin gerçek olmadığını, müdürün bu iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını ifade ederek, halkı ayrıştıran, bölen o şahsın avukatlığına soyunmuş ve onu korumuştur. Ben isterdim ki sayın milletvekili yaptığı bir telefon görüşmesinden sonra bu kişiyi koruyup kollayacağına dile getirilen iddiaları araştırıp, şahsın Ulus’taki konuşmasının kayıtlarını dinleyip sonra Genel Kurulda o idarecinin avukatlığını yapmaya kalksaydı. Avukatlık meslek ahlakı bunu gerektirir. Öncelikle o kayıtlar ele alınıp o görüşmeler, konuşmalar dinlendikten sonra böyle bir idareciyi savunmaya geçseydi daha iyi olurdu diyorum.

BAŞKAN – Sayın Tunç, gereği düşünüldü, olay mahallinde keşif yapılmasına, masrafların Bartın milletvekilleri tarafından ödenmesi koşuluyla tüm milletvekillerinin davet edilmesi…

YILMAZ TUNÇ (Bartın) –Tabii, biraz önce de açıklama yapmıştım Bartın İl Millî Eğitim Müdürümüzle ilgili olarak. Sayın Yalçınkaya’nın ifade ettiği sözleri Millî Eğitim Müdürümüz sarf etmediğini söylüyor, bunu söyledim. Ayrıca, bu iddiaları ortaya atanlarla ilgili olarak da suç duyurusunda bulunduğunu ifade ediyor ve suç duyurusunda da bulunmuş. Ayrıca, bu iddiaları basın yoluyla yayanlar hakkında da gerekli tekzipleri basın kuruluşlarına göndermiş, ben bunu ifade ettim. Avukatlığına soyunmak vesaire bu tür ifadelerin doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Sayın Yalçınkaya’nın, eğer bu iddialar doğruysa, bu konuda iddiaları noktasında delilleri de varsa bunları yargı makamlarıyla, ilgili soruşturma makamlarıyla paylaşmasında fayda var ancak bunların doğru olmadığını ifade eden karşı taraf var yani bunu da dinlemek gerekiyor.

BAŞKAN – “Eğer varsa, bu iddialar doğruysa, gerçekse yetkili makamlara götürün.” diyor aynı zamanda.

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – Ben de diyorum ki: Bu iddialar gerçektir, bu idareci bu idareci bu konuşmaları yapmıştır.

21 Şubat tarihinde Bartın’ın Ulus ilçesinde Ulus Müftülüğü tarafından imamlar toplantısı gerçekleştirilmiş, toplantıya Bartın İl Millî Eğitim Müdürü Yaşar Demir de katılmıştır. Bu kişi, toplantıda yaptığı konuşmada, okulları ziyaret ettiğinde başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini ve bu öğrencilerin başlarının kapatılması konusunda okul müdürlerini fırçaladığını ifade etmiştir. Sözlerinden ve uygulamalarından da anlaşıldığı üzere, laik, çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışından yoksun olan bu kişi, bir yöneticiye yakışmayacak söylem ve davranış içerisindedir. Bu kişi hakkında daha önceki görevlerinde yaptığı usulsüzlükler nedeniyle “İdarecilik yapamaz.” kararı bulunmasına rağmen hâlen Millî Eğitim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Tutum ve davranışlarıyla halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden bu şahıs hakkında derhâl gerekli soruşturma açılmalı ve görevden alınmalıdır. (CHP sıralarından alkışlar)

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Biraz önce Bartın Millî Eğitim Müdürü Yaşar Demir hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Sayın Rıza Yalçınkaya söz alarak bazı iddialarda bulunmuştur. Sayın Müdürle görüştüm, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını, bu sözleri kesinlikle sarf etmediğini, bu konuda da bu iftiraları atanlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunduğunu ve bu iddiaları basın yoluyla yayanlar hakkında da gerekli tekzipleri yaptığını ifade ediyor. Bunu açıklığa kavuşturmak için söz aldım.

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – Sayın Başkan, Bartın İl Millî Eğitim Müdürünün idarecilik yaparken tutum ve davranışlarıyla halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiğini, bu nedenle bu kişi hakkında soruşturma açılarak görevden alınmasının gerektiğini söylemiştim. Bu konuşmamdan sonra Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç söz alarak, İl Millî Eğitim Müdürüyle telefonla görüştüğünü, söylenenlerin gerçek olmadığını, müdürün bu iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını ifade ederek, halkı ayrıştıran, bölen o şahsın avukatlığına soyunmuş ve onu korumuştur. Ben isterdim ki sayın milletvekili yaptığı bir telefon görüşmesinden sonra bu kişiyi koruyup kollayacağına dile getirilen iddiaları araştırıp, şahsın Ulus’taki konuşmasının kayıtlarını dinleyip sonra Genel Kurulda o idarecinin avukatlığını yapmaya kalksaydı. Avukatlık meslek ahlakı bunu gerektirir. Öncelikle o kayıtlar ele alınıp o görüşmeler, konuşmalar dinlendikten sonra böyle bir idareciyi savunmaya geçseydi daha iyi olurdu diyorum.