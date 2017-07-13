AKP'li Yıldız: FETÖ duruşmaları tiyatroya dönüştürmek isteniyor

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle konuşan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "15 Temmuz başarılı olsaydı bugün sevinenler Türkiye'ye kasteden IŞİD, DHKP-C, PKK, PYD ve FETÖ örgütü olacaktı" dedi. Yıldız, yargılanan FETÖ'cülerin mahkemelerdeki duruşmaları tiyatroya dönüştürmek istediğini de söyledi.



Parti binası önünde yaptığı açıklamada bugün gençlik kollarıyla birlikte 15 Temmuz şehitlerini ve gazileri anacaklarını belirten Taner Yıldız, "15 Temmuz Türkiye'de yalnızca bir darbe girişimi olmakla kalmadı. Türkiye'nin bütün dengesini bozmak, ekonomisini altüst etmek, siyasi idari ve sosyal yapısını bozmak, bizim geleceğimize bırakmak istediğimiz miras yerine karamsar, kötümser ve Türkiye'nin geleceğinden ümidini kestiği bir yapı haline getirmek istemiştir. 15 Temmuz'un başarılı olması halinde gençlerimizin bugün yaptığı bütün organizasyonlar yerine Türkiye'nin geleceğinden ümidini kestiği bir yapıyı oluşturmuş olacaklardı" dedi.



Taner Yıldız, FETÖ'cülerin şimdi takıyye ve inkar içine girdiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşanan olayların sulandırılmasına müsaade etmeyeceğiz"

"Mahkemelerdeki bu yapıyı hep beraber görüyorsunuz. Mahkemeler tamamen bir tiyatro haline dönüştürülmek isteniyor. Evlilik teklif edenler mi dersiniz, aşk ilan edenler mi dersiniz. 'Ben o gün orada değildim' diyenlere kadar insanın yüzüne baka baka yalan söyleyenlerden tutun ki espri yapmaya çalışanlara varıncaya kadar kişiler var. Bu yaşanan olayların sulandırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kayseri'den başlayan Edirne'den Kars'a Sinop'tan Hatay'a varıncaya kadar başta Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde yapılan bütün bu organizasyonlar Türkiye'de vatanını, milletini, dini, diyanetini seven insanlarla beraber yapılan organizasyonlar haline gelecektir."