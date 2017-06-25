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AKP’li Yıldız: Bu yürüyüşe kimler destek veriyor bir bakın

“Bizim yürüyüşümüz ak yürüyüştür”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu&#39;nun, milletvekili Enis Berberoğlu&#39;nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılması kararını protesto etmek için başlattığı &#39;Adalet Yürüyüşü&#39;ne Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu 11 aydır cezaevinde olan Veysel Kılıç

25 Haziran 2017 19:22

AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Biz ak yürüyüşe devam ederken farklı yürüyüşlerle Türkiye'nin gündemini değiştirmek isteyenler var. Bu yürüyüşe kimler destek veriyor bir bakın. Bizim yürüyüşümüz sembolik bir çağrı yürüyüşü değildir. 16 yıldan bu yana yapılan yürüyüştür" dedi.

Kayseri'de, AKP il ve ilçe başkanlıklarının düzenlediği bayramlaşmaya, Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, Yaşar Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AKP İl Başkanı Cahit Özden, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Bayramlaşmada konuşan Taner Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne atıfta bulunup, şunları söyledi:

15 Temmuz darbe girişimi yaralanan vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti"Biz ak yürüyüşe devam ederken farklı yürüyüşlerle Türkiye'nin gündemini değiştirmek isteyenler var. Bu yürüyüşe kimler destek veriyor, kimler destek vermiyor bir bakın. HDP Kandıra'da karşılama yapacağını duyurdu. PKK'nın elebaşlarından bir tanesi bu yürüyüşün çok isabetli olduğunu söyledi. Türkiye'nin gündemi büyümeyle, istikbaliyle, istikrarıyla ve geleceğiyle Cumhurbaşkanımızın genel başkanlığıyla beraber yeniden ivme kazanan AK Parti'nin gündemi nerede? Bu yürüyüşlerle beraber ülkeyi başka bir yola getirmeye çalışanlar nerede? Kimler hangi kuyuya taş attıklarına iyi baksınlar. Bizim yürüyüşümüz dürüst insanların hamd olsun anlı açık ,yüreği ak insanların yürüyüşüdür. Bu yalnızca Ankara-İstanbul arasında yapılan yürüyüşle beraber sembolik bir çağrı yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş bugünden değil 16 yıldan bu yana yapılan yürüyüştür. O yüzden bu yürüyüşe katkı koyan herkese teşekkür ediyorum."

 

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